Yeferson Cossio es uno de los influenciadores colombianos más reconocidos del momento y muestra de ello son sus millones de seguidores en las diferentes plataformas digitales, lo que, además de fama, le genera unos muy buenos ingresos económicos.

Así lo aclaró el antioqueño por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

Según sus declaraciones, teniendo en cuenta el precio que tiene pautar con él en redes sociales, la cantidad de anuncios que hace en estas plataformas y las millones de reproducciones que tienen sus videos, recibe alrededor de 750.000 dólares, poco más de tres mil millones de pesos colombianos.

Sin embargo, hay meses en los que Yeferson Cossio lleva a cabo sus tradicionales concursos y la suma aumenta. “Esta es la pregunta que más hacen y, aunque preferiría no hablar de eso, no voy a seguir ignorando el tema. Además, me pongo a pensar y lo que yo gano ni siquiera es privado porque yo tengo un call center al cual todos ustedes tienen acceso y les dan mis estadísticas, les digo cuánto cobro por historia, ven cuántas pautas subo al día, entonces no es un secreto (...) Hay muchísimos meses en los que uno hace unas dinámicas extra y gana más de un millón de dólares por mes”, explicó.