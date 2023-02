Este 2023 está lleno de nuevos propósitos y objetivos por cumplir, metas por alcanzar, y, por qué no, destinos por disfrutar. Cada año es una oportunidad para hacer todas aquellas cosas que no nos hemos animado a realizar antes y para visitar aquellos lugares soñados que aún no conocemos.

Algunos de los más apetecidos son aquellos que por su alta demanda, suelen tener gran afluencia turística durante el año y, por lo tanto, los precios en tiquetes, alojamientos y actividades pueden tener costos elevados. Sin embargo, esto no es un impedimento para los viajeros pues existen algunos consejos y recomendaciones que se pueden seguir y que permitirán realizar ese viaje anhelado sin tener gastos excesivos.

Laura Daniela Acosta, Gerente de Marketing de Viajes Falabella brinda algunos consejos para los viajeros que están pensando en organizar y reservar su próximo viaje:

- Adelántese y reserve con anticipación: esta es la regla de oro al momento de reservar un viaje para adquirir no solamente los servicios turísticos que se desean, sino también para poder hacerlo sin gastar dinero de más. De acuerdo con Viajes Falabella, se ha comprobado que los viajeros pueden ahorrar hasta un 15 % reservando con antelación; para vuelos nacionales es recomendable reservar con al menos tres meses de anticipación y los internacionales, con al menos cinco. En cuanto a alojamientos, lo aconsejable es reservar entre uno y dos meses antes de la fecha de ingreso.

- Haga realidad su viaje soñado: teniendo en cuenta que durante la temporada baja es posible encontrar gran variedad de oferta a buenos precios, aproveche y conozca aquellos destinos que durante temporada alta suelen ser muy apetecidos, como Cartagena, San Andrés, Cancún, Nueva York, e inclusive ciudades en Europa. Estos lugares además cuentan con una amplia oferta de atractivos turísticos y de actividades que podrá realizar y reservar con anticipación.

- Consulte las promociones vigentes y no las deje pasar: es usual encontrar que proveedores de servicios turísticos lancen ofertas y descuentos para quienes deseen viajar en temporada baja, no solamente para tiquetes o alojamiento, sino también para actividades o en paquetes de viaje en los que se incluyen más de dos servicios y con los que puede ahorrar hasta un 35 %. Como son muchas las personas que desean aprovechar estos descuentos y temporada, es aconsejable que cuando encuentre las tarifas que se adapten a su presupuesto y requerimientos, no se confíe ni espere a que llegue un mejor precio, pues puede que cuando se decida, ya no estén disponibles y tenga que reservar por un monto mayor.

- No deje ningún detalle por fuera: ya que está planeando su viaje soñado del año, permítase vivir una experiencia completa y sin ningún percance. La anticipación le facilitará revisar cada detalle de su viaje de manera minuciosa con el fin de no dejar nada por fuera que pueda afectar su tranquilidad y días de descanso. A través de Viajes Falabella podrá reservar no solamente tiquetes aéreos, alojamiento y actividades, sino también otros servicios como tarjetas de asistencia médica, traslados en destino e inclusive Sim card para que nunca deje de estar conectado.

- Déjese guiar por los expertos y por la tecnología: de acuerdo al destino, el tipo de viaje que se desee realizar, e inclusive las personas con quien se viaje, es recomendable contar con el soporte y acompañamiento de personal calificado en viajes. Estos expertos podrán guiar todo el proceso desde la planeación del viaje, la reservación de servicios, así como también un soporte en el destino de ser necesario. Adicionalmente, acceder a este acompañamiento también es posible desde medios electrónicos como páginas web, vía WhatsApp y aplicaciones móviles que permitirán un servicio completo sin salir de su casa.