¿Cómo disfrutar la Semana Santa mientras cuida su dinero?

Pero estas fechas no se deben convertir en un motivo de preocupación financiera para su bolsillo, los expertos aseguran que una buena planificación económica, combinada con la suficiente disciplina, ayudará a disfrutar adecuadamente de este periodo.

La Semana Santa representa para los colombianos un momento de encuentro con sus seres queridos para realizar actividades en conjunto, ya sean religiosas o simplemente para pasar en familia. Sin embargo, es común que en cualquier festividad se descuide el bolsillo y no haya consciencia del dinero que se está gastado en la época.

Una vez tenga sus cálculos ajustados no se deje llevar por la emoción que causa el querer pasear, puede perder oportunidades únicas de conocer y disfrutar a bajos precios. Por lo cual, siéntese, trate de investigar sobre actividades gratuitas o económicas, para ello, las redes sociales son una excelente herramienta, pues varias cuentas de Tiktok o Instagram le pueden recomendar puntos interesantes.

Por ello, Bravo presentan algunas recomendaciones para que sus arcas no se vean afectadas durante la Semana Santa:

“Para rendir su presupuesto, en caso de que busque viajar, se recomienda establecer un fondo específico para sus días de descanso y dividirlo por categorías, es decir; transporte, alimentación, alojamiento. Asimismo, realice una lista de lugares que quiera visitar, teniendo en cuenta la viabilidad de cada uno y elija los que se ajusten a sus posibilidades. Ahora bien, para las personas que no saldrán, lo mejor es ahorrar para próximas salidas fuera de su ciudad y establecerse metas a futuro” . Aseguró Alexandra Naranjo, experta en finanzas personales de Bravo.

Pilas con los errores comunes

Utilizar tarjetas de crédito para financiar alojamiento, transporte o gastos adicionales, suele ser la opción más usada, no obstante, se debe procurar no exceder las estimaciones establecidas, pues esta deuda adquirida se acumula y, en caso de no ser pagada a tiempo, comienza a generar grandes cantidades de intereses.

“Tenga cautela igualmente con los préstamos, puesto que pedir a familiares, amistades o conocidos, también puede llevarlo a incumplir con los fondos que ya calculó inicialmente”, puntualizó Naranjo.

