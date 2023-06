1) Dispositivos para adaptar el cinturón a embarazadas

Las mujeres embarazadas pueden conducir, a menos que su médico lo desaconseje. Sin embargo, los carros no vienen acondicionados con cinturones de seguridad especiales. Por eso existen dispositivos para adaptar el cinturón a las embarazadas, de modo que no se deslice durante la conducción y no se sitúe sobre el vientre, algo que, además de ser incómodo, pone en riesgo a la mamá y al bebé en el caso eventual de una colisión. El cinturón debe ir debajo del vientre y debe caber cómodamente en las caderas y el hueso de la pelvis.