Los 10 pueblos más ‘instagrameables’ de Santander

Sin embargo, el término no le ha justicia a los destinos de Santander. Las experiencias que podrá vivir en ellos no caben en una sola foto. Aquí el top 10.

C alifornia

Este municipio no solo les ofrecerá el clima más cálido y cómodo de la región, los mejores aguacates y un centenar de cascadas, también las mejores fotos. San Vicente de Chucurí ofrece varios rincones llenos de color y aventura.

S an Vicente de Chucurí

Vetas es el corazón de Santurbán. Un destino al que el término ‘instagrameable’ no le hace justicia. Estar allí es como tocar el cielo, no solo por la altura a la que se encuentra el municipio, sino por el páramo que lo rodea. Solo necesitará entender lo que significa llegar a uno de los tesoros más valiosos, este le ‘dará el permiso’ para entrar y le regalará las mejores fotos de un viajero.

C urití

Quizá por estar tan cerca de la capital santandereana, algunos restan importancia y valor a este mágico municipio. Con su bien cuidada arquitectura colonial y la tranquilidad que se respira en sus calles, sigue siendo un lugar genuino y no muy masificado, lo que permite obtener las mejores fotografías.

Barichara

Este es quizá un destino archiconocido, pero que nunca perderá su encanto. Además, Barichara no solo es el ‘pueblo más bonito de Colombia’, es un lugar cargado de historia, arquitectura y gastronomía. Quienes lo visitan no pueden dejar de hacer el camino real que conduce a Guane, uno de sus corregimientos. Allí podrán sacar fotos increíbles, y diferentes a las de muchos viajeros que no se atreven a explorar más allá.