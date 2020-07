Vicente Fernández Jr. se salvó de la muerte, pero tiene COVID

Una situación inesperada que podría haberle costado la vida a Vicente Fernández Jr. fue la causa de que descubrieran que tiene COVID-19. Ahora, el cantante detalle lo ocurrido y cómo se enteró que tenía el virus.

“Estaba cenando con Mariana (González, su novia) en un restaurante y un pedazo de carne se me atoró en la garganta y me estaba ahogando. No lo pude expulsar”, explicó Fernández al programa mexicano de televisión Ventaneando.

“No tardó nada en ponerse en movimiento Mariana, junto con mis guardias, para llevarme a un hospital inmediatamente, y gracias a eso estoy aquí ahorita, porque me comenzó a hacer falta el oxígeno”.

Tras llegar al hospital, el primogénito de la dinastía Fernández tuvo que someterse a una prueba de COVID-19.

“Al día siguiente, en la mañana, por protocolo me preguntaron si estaba de acuerdo con hacerme un examen del COVID-19 y salí positivo”, agregó. “Tomaron la opción de enviarme a casa y que no había necesidad de quedarme en el hospital, puesto que no estaba con tanta gravedad como otros pacientes”.

Vicente Fernández Jr. rechazó la propuesta de que su pareja sentimental lo cuidara, debido a que ella dio negativo en la prueba y no quiso exponerla. También dio a conocer que no tuvo contacto con sus padres, Vicente Fernández y Doña Cuquita semanas atrás.