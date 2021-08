Una grata sorpresa resultó la inesperada noticia de Mon Laferte, quien anunció de viva voz que está esperando su primer bebé, tras un año de intentar embarazarse.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero no puedo más, no puedo esperar un día más para decirlo porque tengo que seguir dando entrevistas y hablando porque viene una gira, y tengo que seguir haciendo promoción, tomándome fotos y me siento grande”, mencionó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

“Siento que mi cuerpo cambió y no puedo avanzar ocultando o mintiendo algo”, agregó. “Llevo un año intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los 30 y tantos, porque antes no quería tener hijos. Ha sido un año muy duro, de muchas hormonas, y cambio de peso y de humor. Ha sido difícil”.

La cantante confesó qué hay preocupación durante este proceso porque debe extremar precauciones; sin embargo, tiene fe de que todo saldrá bien. “Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho, tengo que estar en reposo absoluto. Tengo mucho miedo todavía. Me quedan como un par de semanitas para estar bien y poder salir, y volver a sentirme yo sobre el escenario”, agregó.