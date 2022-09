Le sedujo el personaje

¿Cómo le llegó la propuesta de debutar protagonizando “Leandro Díaz”?

Yo no lo pensé dos veces. Recibí la noticia y de inmediato accedí. Duró un año la negociación pero desde el principio dije sí, sabía que lo haría. Los papeles que me habían ofrecido antes no me habían seducido, pero este de entrada me atrapó.

¿Por qué lo sedujo?

Pasaron muchas cosas con el maestro en vida que me hace sentir que todo va unido. Cuando uno ve series de televisión que uno cree que son ficción y de un momento a otro te empieza a pasar lo que creías que era mentira. El maestro, antes de morir, estuvo en mi casa, en tiempos en que me estaba instalando en Estados Unidos, y él murió al año siguiente, justo cuando yo estaba tocando en Valledupar y me tocó dar esa noticia desde la tarima. Después de todo eso, a los siete años, me llaman para ser el protagonista de esta bionovela, siento que no podía decir que no.

¿Cómo fue la preparación para el personaje?

Me leí el libro dos veces. Primero solo y luego en compañía. También grabamos la música antes de empezar la producción de la serie, y fue interesante porque entre el libro y las canciones se podía conocer más de la vida de Leandro Díaz. Luego vino la preparación actoral.

¿Qué le ha dejado esta primera experiencia en la actuación?

No puedo decirte qué me ha dejado porque aún seguimos en medio de las grabaciones y me hace falta mucha historia por grabar, pero creo que hay muchas cosas que yo ya tenía y no me había dado cuenta que existían en mí hasta que empecé a interpretar a Leandro.