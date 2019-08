Tras un paréntesis de ocho meses en Rusia, para Sofía ha llegado el momento de poner orden a su vida sentimental. Ya no puede seguir huyendo de su pasado, de la soledad de su matrimonio, ni de la historia pasional y rota con Tancredi. Regresa a Roma, aunque su relación con Andrea no conseguirá superar todo lo sucedido, y menos cuando descubre que le ha estado mintiendo. Sofía abandonará a su marido para iniciar una exitosa gira mundial como pianista. En un viaje a Sicilia para visitar a sus padres, descubrirá un secreto familiar que le afectará profundamente. Mientras tanto, Tancredi sigue todos sus pasos y acabarán reecontrándose; aunque Sofía no confía en él, Tancredi es un hombre enamorado que nunca se ha rendido a la primera.