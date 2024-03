Dermahair Center, primer centro especializado en pelo de Bucaramanga

Dos dermatólogos especialistas en tricología médica y cirugía capilar abrieron el primer centro especializado en tratar diferentes enfermedades del pelo en Bucaramanga, Dermahair Center. Este proyecto que se materializó el pasado miércoles 29 de agosto, es pionero en la ciudad y se enfoca en la atención integral de sus pacientes.

(Foto: Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL)

(Foto: Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL)

Pedro Díaz, Andrea Céspedes, Camila Fajardo y Jorge Bermúdez. (Foto: César Flórez / VANGUARDIA LIBERAL)

Ricardo Flaminio Rojas y Daniela Lynett. (Foto: César Flórez / VANGUARDIA LIBERAL)

Nini Yesenia Arévalo, Armando Vásquez, Ricardo Flaminio Rojas, Alix Porras, Evy Reyes, Daniela Lynett y Camilo Niño. (Foto: César Flórez / VANGUARDIA LIBERAL)

Dermahair Center ofrece una nueva opción de tratamientos para aquellas personas que sufren de diferentes enfermedades relacionadas con el pelo.

“En Bucaramanga no existía un sitio especializado con personal entrenado, Tricólogos dermatólogos que manejen el pelo, tanto enfermedades como estética capilar, y pensamos que era una necesidad creciente en una ciudad tan grande. De ahí decidimos iniciar con este proyecto”, afirma Ricardo Flaminio Rojas, dermatólogo especialista en tricología.

Ricardo Flaminio Rojas y Daniela Lynett son los dermatólogos creadores de Dermahair Center, quienes se encuentran realizando el fellowship en tricología y trasplante capilar en la Universidad de Alcalá de Henares en España.

“Contamos con la formación de médicos-dermatólogos que es la especialidad que debe manejar el pelo y a parte una supraespecialidad que se llama tricología y trasplante capilar. Esto es muy importante porque ni acá en Bucaramanga ni en Santander hay un centro en el que el paciente sea valorado y tratado por dermatólogos especialistas en pelo”, asegura Daniela Lynett

Dermahair Center ofrece tratamientos tanto médicos como quirúrgicos, los cuales van acompañados de un continuo seguimiento a la evolución del paciente. Es así que realizan consultas especializadas en diagnóstico y tratamiento de enfermedades del pelo y cuero cabelludo (dermatitis seborreica, dermatitis de contacto e infecciones, entre otras); manejo de enfermedades de cejas y pestañas; consulta y manejo de alopecias; manejo integral de la alopecia androgenética o calvicie común; alopecia areata; manejo de la caída del pelo en el embarazo, postparto, quimioterapia, cáncer y enfermedades sistémicas (anemia, lupus y tiroides); caída de pelo o calvicie por factores externos; hipertricosis; métodos de depilación (físicos, químicos y láser); trasplante capilar con técnica FUE/ TIRA; prótesis capilares; microfibras capilares y estética capilar.

“Nuestro interés es ofrecer consulta especializada en tricología, diversos procedimientos que se están usando actualmente, métodos diagnósticos para identificar las enfermedades del pelo y también tener la posibilidad de hacer tratamientos (algunos quirúrgicos, otros con procedimiento médicos, como la aplicación de plasma rico en plaquetas, luz led de baja potencia, terapia con microagujas, mesoterapia capilar, entre otros ) que ayudan a mejorar estas enfermedades del pelo”, destaca el dermatólogo Ricardo Rojas.

Tratamientos capilares

Entre los tratamientos que realizan los tricólogos en Dermahair Center se encuentran el de plasma rico en plaquetas, que es un procedimiento terapéutico que consiste en la extracción de una muestra de sangre del paciente en un laboratorio certificado (Higuera Escalante), con el posterior procesamiento y extracción de plasma, el cual es un concentrado de plaquetas. “Las plaquetas son elementos de la sangre y son una fuente natural de factores de crecimiento y proteínas las cuales tienen un papel fundamental en la regeneración y reparación celular, incluyendo las células de la matriz folicular”, explican los especialistas.

Otro de los procedimientos es la mesoterapia capilar, que consiste en la inyección intralesional controlada en el cuero cabelludo de diversos factores de crecimiento, antioxidantes, proteínas, extractos naturales, vitaminas, oligoelementos preparados según la necesidad de cada paciente, los cuales son necesarios para fortalecer y estimular la fase del crecimiento del pelo.

“También realizaremos infiltraciones, que tienen muchas utilidades dependiendo la enfermedad; terapia con microagujas que crean canales en el cuero cabelludo para la penetración de diversas sustancias que reparan el folículo piloso y así estimulan el crecimiento. Así mismo, tenemos una terapia que es realmente innovadora que es la luz láser de baja potencia, una tecnología que es reciente y cuenta con una buena evidencia. Esta es luz a una longitud de onda específica que se pone a través de un casco para aumentar la estimulación de la fase de crecimiento (anágeno) del pelo y que controle la caída”, asegura la dermatóloga Daniela Lynett.

Es de resaltar que la mayoría de estos procedimientos son ambulatorios, no generan incapacidad, su escala de dolor es de 2/10 y algunos no tienen escala de dolor, requieren de varias sesiones y su duración aproximada es de 30 a 40 minutos.

Dermahair Center complementará sus servicios con trasplantes capilares, dependiendo de las necesidades del caso y manejará la parte de cosmética capilar, para que los pacientes tengan más opciones para lucir un pelo abundante y sano, en algunos casos no candidatos a trasplante existen alternativas como prótesis capilares, microfibras y tricopigmentación, entre otras.

La atención su 'plus'

Los especialistas de Dermahair Center atenderán en sus consultorios, los cuales están ubicados en el quinto y sexto piso de la Clínica Foscal Internacional. Afirman que la atención integral será el 'plus' que destaque sus servicios. “Nuestra idea es que no solo sea una consulta médica, sino que tenemos una conexión importante con la parte de los procedimientos médicos y quirúrgicos , ya que somos nosotros, los especialistas, los que los vamos a llevar a cabo. Además tenemos el conocimiento (tricología) y la experiencia para dar el diagnóstico correcto y estas son ayudas que nos darán mayor asertividad en nuestros tratamientos”, manifiesta el doctor Ricardo Flaminio Rojas.

Las enfermedades del pelo pueden aparecer en cualquier momento de la vida, por lo que si observa alguna señal de caída, resequedad o exceso de pelo lo mejor es dirigirse al médico, en este caso un dermatólogo especialista en tricología.

Para consultas y mayor información sobre los servicios y tratamientos que ofrece Dermahair Center puede ingresar a la página web www.dermahair.com.co, y seguirlos en redes sociales instagram: dermahair_center, Facebook: dermahair center y youtube: dermahaircenter.