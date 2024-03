Juan C. Calvo, un médico y artista que sana con música poética

La pasión por la ciencia y el arte siempre han estado en la vida de Juan C. Calvo, un médico que también le apuesta a la música y a la poesía para llevar una experiencia sensitiva a su público y pacientes.

Suministradas

Compartir

Suministradas

Suministradas

Suministradas

Suministradas

Suministradas

Suministradas

Suministradas

Desde los 14 años, Juan Camilo Calvo Abaunza ha sentido que la música es una de sus pasiones. Aprendió a tocar guitarra de manera empírica, observando videos en plataformas como YouTube y practicando en su habitación. La guitarra que le obsequió su tío fue el incentivo que tuvo para que este amor por los pentagramas y las notas musicales surgiera.

La influencia por escritores como John Grisham, Sergio Bambarén y Gabriel García Márquez, así como por artistas de la talla de Aterciopelados, Héroes del Silencio, Zoé y Soda Estéreo, entre otros, inculcada por su hermano, marcó la pauta para las composiciones de este joven, que empezó de lleno su carrera en el mundo de la música hace dos años.

“Todo empezó cuando falleció Freud Calvo, mi perro. Este suceso fue muy intenso e hizo que viera la otra faceta que hay en mí. Así que empecé a escribir mis canciones. La primera fue dedicada a él, no la he producido porque espero sacarla cuando tenga más reconocimiento”, resalta Juan C. Calvo.

Una cura con ritmo

Alternar la música con su otra pasión, la ciencia, ha sido el camino que ha recorrido durante más de 14 años este joven, quien actualmente se desempeña como médico interno. “He escuchado y compuesto canciones para aprenderme procesos médicos, conceptos y ha sido una especie de complemento que siempre quiero que se encuentre presente en mi vida”, señala con orgullo.

En principio, Juan C. tuvo que luchar con diversas personas para que aceptaran que se iba a desenvolver tanto en su rol de médico, como de artista, ya que muchos no creyeron que esta combinación fuera la ideal para un estudiante de medicina que se encuentra a punto de culminar sus estudios.

“Muchos me decían que jamás iba a poder con mi proyecto musical. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo fui logrando el objetivo. Hoy en día compongo mis canciones y ahora esas personas me brindan su respaldo”, manifiesta.

Y es que Juan Camilo ya cuenta en su repertorio con más de 20 canciones de su autoría, cuatro de ellas producidas y dos más en camino de producción. “Mis canciones están inspiradas en todos aquellos momentos, situaciones y experiencias por las cuales he pasado a lo largo de mi vida. Mis composiciones fluyen y siento que esto se da porque mi propósito es dejar plasmados mis sentimientos y así poder expresarlos”, resalta con emoción este joven talento.

Juan Camilo tiene claros sus objetivos y afirma que el más relevante de ellos es dejar un legado a través de sus pensamientos y los cuales se plasmen en sus composiciones. Que cuando sus seguidores o pacientes escuchen sus canciones sientan lo que quiere expresar y de esta manera se sientan más conectados con él.

Un género que gusta

Rock en español, al estilo de artistas como The Mills, Los Prisioneros o Soda Estéreo, es la otra línea que maneja este artista, el cual expresa que sus melodías son implícitas, algo que realiza de manera intencional.

“Me gusta ser metafórico para que la gente pueda acomodar lo que escribí a sus experiencias. Además, porque cuando escribo o canto de esta manera las personas se me acercan y me preguntan el porqué de mis letras, eso me genera expectativa y cercanía con la gente, que es lo que más me gusta”.

El trabajo musical de Juan C. Calvo se encuentra disponible en todas las plataformas digitales (Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, YouTube, entre otras). Además, en sus redes sociales se pueden encontrar sus composiciones y diversos post, videos e historias de su día a día como médico y artista.

Con tan solo 23 años, Juan C. se proyecta como médico y artista, una combinación de sus dos grandes pasiones. “Quiero llegar a ser un excelente especialista en urología y ser músico, ser un artista sobresaliente. De este modo, me sentiré realizado, ya que habré cumplido mi sueño, un punto de equilibrio en el que en las dos áreas tendré éxito”, puntualiza.

Sobre Juan C. Calvo

Juan C. Calvo nació bajo el nombre de Juan Camilo Calvo Abaunza el 23 de octubre de 1997 en Bogotá, Colombia. Creció en Tunja a lo largo de 17 años, donde terminó sus estudios de secundaria. En 2015 se trasladó a Villavicencio a terminar sus estudios profesionales como médico, programa que culminará el próximo año. Desde la capital del Meta se forma como médico y es cantante, compositor y músico de rock en español, además de otros géneros musicales.

Redes sociales

FB: http://facebook.com/juanccalvoa

FB: http://facebook.com/juanccalvooficial

IG: http://Instagram.com/juanccalvoa

TikTok: http://tiktok.com/@juanccalvoa

Twitter: http://Twitter.com/juanccalvoa

Página oficial: www.juanccalvo.com

Discografía

Sencillos

Bestia animal, 21 de diciembre 2020.

Penélope acústico, 22 de diciembre 2020.

Penélope, 24 de diciembre 2020.

Para que no te olvides acústico, 6 de enero 2021.

Para que no te olvides, 29 de enero 2021.

Álbumes de estudio (en proceso)

Bestia animal, 2022.