Hace nueve años se creó la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Cajasan, que cada año logra ubicar laboralmente alrededor de 13.000 personas.

Dos testimonios de gran valor

Elkin Andrés Vargas Mantilla tiene 23 años, es técnico laboral en sistemas y por su discapacidad física decidió aplicar a una vacante por la Agencia de Gestión y Empleo de Cajasan. Hoy ya suma dos meses de estar trabajando en Asfaltart.

“Esto ha sido un logro, un sueño. Asfaltart me abrió las puertas, me dio una oportunidad muy grande para poder crecer como persona”, dice al referirse a esta, su primera experiencia laboral. No obstante, recuerda que al menos diligenció, por otros medios, hojas de vida para 15 vacantes.

Entre sus proyectos a mediano plazo está realizar el ciclo profesional para titularse como ingeniero de sistemas.

Por su parte, María Elizabeth Ríos Durán es la gerente y representante legal de Asfaltart y una de las personas que hizo parte del proceso de evaluación para la contratación de Elkin.

“Para Asfaltart es una satisfacción ver que puede, a través de sus procesos internos, ayudar a la promoción de personas con discapacidad. Esta experiencia por lo general la hemos hecho a través de Cajasan y han sido los mejores procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad, por su calidad y su preparación”, dice la Gerente.

“Yo le veo a Elkin una proyección grande, es un muchacho muy inteligente y muy comprometido con la empresa; para nosotros la experiencia de tener personas con discapacidad ha sido excelente. Desde la primera entrevista que hice con él vislumbré lo inteligente que era y las ganas que tenía para trabajar, entonces estoy totalmente satisfecha con el proceso”.

Esta compañía tiene entre sus compromisos la inclusión laboral de personas con discapacidad, que actualmente es del 3% de su planta.