El pasado 20 de marzo de 2022 Piqué y sus compañeros se quedaron un buen rato en el césped del estadio Santiago Bernabéu celebrando su victoria de 4-0 ante el Real Madrid en la Liga española. Cantaron y saltaron eufóricos junto a sus aficionados visitantes que continuaban en el recinto casi vacío.

Piqué reveló su felicidad en las redes tras la victoria de su equipo

“¡Hemos vuelto!”, fue lo que publicó Piqué en su cuenta de Twitter, justo cuando los jugadores del Barcelona acababan de volver al vestuario, donde el técnico Xavi Hernández los esperaba para darle un abrazo a cada jugador.

Este simplemente era el tipo de declaración que este Barça necesitaba luego de atravesar un año complicado de transición después de la salida de Lionel Messi y el desbordamiento de sus finanzas.

Esta también fue sin duda una gran oportunidad para muchos apostadores deportivos, los cuales pueden realizar sus apuestas seguramente en las mejores casas, como lo es iApuestas .

Que hayan arrasado como visitantes a su tenaz rival (hablamos de uno que se encontraba entonado por su gran ventaja como líder del torneo doméstico y luego de eliminar al Paris Saint-Germain en la Champions league) comprobó que el Barça va por el camino correcto

Xavi mencionó que: “puede llegar a cambiar la dinámica del presente y del futuro. En el pasado reciente no teníamos muchas alegrías. Ahora hemos dado un golpe sobre la mesa”.

“podemos decir que estamos de vuelta. Hemos competido contra todo un Real Madrid en su campo. El partido ha sido maravilloso y estamos seguros de que podríamos haber anotado más goles”, agregó.

Y es que los azulgranas se encuentran en alza luego de un comienzo de temporada flojo, en la que quedaron eliminados en la Supercopa de España y la Copa del Rey.

Luego de que tomaran las riendas el pasado noviembre, Xavi retocó el ataque del Barça y se puede notar un juego más vertical que perjudica a los rivales con embestidas fulminantes.

Una victoria grupal y del barcelonismo

En los últimos 8 partidos en todas las competiciones, el club catalán ha venido anotando 24 goles contra 5 de sus rivales.

Ferran Torres y Emerick Aubameyang han sido clave. Aubameyang firmó un doblete y luego Ferran agregar otro poco, con lo que acopian 15 conquistas entre los dos desde que se unieron al club este año. Ronald Araújo anotó el otro gol del Barça ante un Madrid que venía de enlazar 5 victorias en el clásico.

Xavi destacó que: “esto me refuerza bastante a mí, al modelo de juego y al proyecto”, “Pese a que no necesito ninguna gloria, mejor que la tengan el barcelonismo y los jugadores. No la siento como una victoria personal, sino grupal y del barcelonismo. Esto es lo que más feliz me hace”.

Xavi inmovilizó al Madrid luego de la apuesta fallida de su contraparte Carlo Ancelotti de utilizar a Luka Modric como un falso 9 frente a la baja por lesión que tiene Karim Benzema, el máximo goleador de la Liga y el gran referente merengue.

Xavi pone de nuevo de moda el póker

El Barça ha terminado con la racha de 5 derrotas seguidas ante el Real Madrid, imponiéndose con autoridad goleando 0-4 a los blancos con estelar Aubameyang, asistencia y doblete. Araujo y Ferran agregaron los otros 2.

La última victoria culé en un clásico fue en marzo del año 2019, aparte en el Bernabéu con tanto de Rakitic. Esta es la octava vez que los azulgranas ganan anotando 4 goles o más en el Bernabéu.

La última vez que le metió 4 goles en el Bernabéu fue en un encuentro liguero ejecutado en noviembre del año 2015. De esta manera, Xavi ha logrado su sexto póker como técnico blaugrana en los últimos 10 partidos oficiales (Athletic, Osasuna, Atlético, Valencia y Nápoles).

Continúan con su gran estado de forma en Liga, con 37 puntos en 16 jornadas y aparte ha patentado al menos 2 goles en 9 de las últimas 13 jornadas disputadas. El Barça con esta goleada ha alcanzado más victorias (11 vs 8) y ha anotado más goles (45 vs 34) que el conjunto de Chamartín en los partidos jugados por ambos conjuntos en territorio blanco de La Liga en el siglo XXI.

Lo que hace que en aspecto individual, Busquets sume su clásico ganado número 20 y se encuentra a solo uno de Paco Gento.

El próximo compromiso del Barça en el torneo va a ser en casa contra un Sevilla que le aventaja por 3 puntos. Aparte, el equipo se encuentra inmerso en los cuartos de final de la Europa League después de naufragar en la fase de grupos de la Champions por primera vez en casi 2 décadas.