Para Natural Body Center es imperativo hacer énfasis en cómo la sobresidad (sobrepeso - obesidad) es el factor de riesgo más importante para adquirir enfermedades hormonales, metabólicas y cancerígenas, entre otras.

Durante más de 20 años, esta IPS ha venido recalcando la importancia de hacer un tratamiento médico para tratar una enfermedad crónica, silenciosa e indolora que, prácticamente, cobra incluso más vidas que la desnutrición. Anteriormente y aún en la actualidad, muchos siguen viendo el sobrepeso-obesidad (sobresidad) como algo puramente estético, lo cual los lleva a hacer una gran cantidad de dietas, cirugías estéticas, y demás tratamientos sin éxito alguno, teniendo efecto rebote una y otra vez.

Sin embargo, en los últimos cinco años, tras varias investigaciones sobre el sobrepeso-obesidad y el desmesurado aumento de las cifras que crecen día tras día, se ha comprobado lo que venimos diciendo hace más de 20 años: los investigadores nos dan la razón y recalcan que la sobresidad es una enfermedad mortal de grave afectación a todos los órganos y sistemas, considerándose hoy la mayor pandemia del siglo XXI.

Todas estas investigaciones coinciden en que la raíz del problema no es solamente el peso, sino es un sinfín de causas y circunstancias que han cambiado a lo largo del último siglo, siendo uno de los más importantes nuestros cambios en el estilo de vida que nos hacen cada vez más sedentarios. Esto junto con la introducción de muchos ingredientes y productos sintéticos (aditivos, edulcorantes, endulzantes, potenciadores del sabor, entre otros) —que han venido reemplazado los alimentos más nutritivos de la pirámide alimentaria— nos han acostumbrado a no preparar nuestros alimentos en los hogares, sino buscarlo todo ya envasado, listo para su consumo. Ahí está parte del problema, dado que todos estos productos no generan un aporte nutricional adecuado, nos dañan el buen funcionamiento de nuestro metabolismo, haciéndonos propensos a subir de peso.