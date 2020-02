Mucho se habla de la bulimia y la anorexia como una enfermedad, lo que pocos conocen es que estos son trastornos alimentarios que afectan mayormente a las mujeres y, sobre todo, a aquellas que se encuentran en etapa de su desarrollo entre la adolescencia y la juventud. No obstante, cada vez son más los casos en la población infantil, sin discriminar su sexo.

Los trastornos alimentarios los puede padecer cualquier persona y tienen un impacto negativo en su salud física, mental, calidad de vida, relaciones interpersonales y familiares, rendimiento académico o laboral. De ahí que cada vez más los profesionales de la salud se enfoquen en estas patologías, que durante el siglo XXI, son de las más comunes.

“Los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingestión de alimentos básicamente, según el DSM-5, que es el manual de clasificación de los trastornos mentales, clasifica a la bulimia y la anorexia como dos trastornos diferentes, junto con otros como la tifia, la rumiación y el trastorno de restricción y evitación de la alimentación”, señala Ligia Clemencia Rueda Guzmán, médico especialista en psiquiatría del HIC.

La mencionada profesional sostiene que la anorexia nerviosa es el nombre del trastorno al que todos llaman anorexia y que se trata de una restricción de la ingesta de la cantidad de calorías o energía que la persona necesita para mantener su salud. Así se empieza a deteriorar su peso corporal, empieza a bajar y a presentarse un peso significativamente bajo para el que debería tener una persona de su edad, sexo, salud física y el curso de su desarrollo.

“La razón por la que tienen esa conducta de restricción de la ingesta es porque tienen un miedo muy alto a ganar peso con un comportamiento que interfiere en ese aumento, a pesar de que estén demasiado delgados ellos siguen restringiéndose para seguir bajando, porque tienen demasiado temor a ser gordos”, explica.

La profesional de la salud afirma que este trastorno se da porque la persona no tiene la capacidad de percibirse adecuadamente, sino que en su concepción se ven más gordos de lo que son, “ellos no tienen la capacidad de reconocer que están demasiado delgados, a pesar de que estén muy mal ellos no se ven a sí mismos como si tuvieran un problema, al contrario, entre más delgados se sienten mejor”.

Tipos de anorexia

La anorexia tiene dos tipos, uno restrictivo en el que recurren a dietas muy estrictas, ayunos prolongados y abundante ejercicio de intensidad elevada; y otro de atracones o purgativa, en el que se inducen el vómito, abusan de laxantes, ayunan y también se exceden con el ejercicio.

Por su parte la bulimia tiene episodios recurrentes de atracones, es decir, “comen demasiado y tiene la sensación de que pierden el control sobre la comida y luego recurren a comportamientos compensatorios como inducirse vómito o uso excesivo de laxantes o enemas. Para diagnosticarse como bulimia, este comportamiento se debe dar más o menos una vez a la semana durante tres meses”, explica la especialista Ligia Rueda.

La médico resalta que estos son dos trastornos diferentes, lo que los diferencia es el peso corporal. “La diferencia es que en la anorexia el peso es mucho más bajo, mientras que las personas con bulimia no siempre tienen que tener peso bajo para padecerla. Pueden tener un peso normal, pero continuar con esas sesiones de atracones al menos una vez por semana con la conducta purgativa”.

¿Cómo tratar estos trastornos?

La Psiquiatra del HIC asegura que el tratamiento para estos trastornos alimentarios es difícil y que es necesario hacerlo en compañía del grupo familiar, puesto que se involucran muchos factores. Es un tratamiento a largo plazo, interdisciplinario y que requiere concurso de psiquiatría, psicología, nutrición, los médicos especialistas en pediatría o en medicina interna dependiendo de la edad del paciente.

“En casos muy graves el paciente puede requerir hospitalización para alcanzar un peso que le permita sobrevivir. También existen medicamentos que se pueden utilizar para tratarlos, pero lo más importante para lograr una mejoría es que se haga de manera interdisciplinaria y con psicoterapia”, resalta.

La recomendación de esta profesional de la salud para las familias es que hagan acompañamiento a sus hijos, que estén pendientes de sus actividades y “buscar la manera de dedicarles tiempo, estar con ellos, escucharlos, ser un apoyo para que encuentren dentro de casa la posibilidad de solucionar muchos problemas y que así haya menos riesgo de que se presenten dificultades, esto porque la población más afectada por estos trastornos son los niños y adolescentes”.