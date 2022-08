Beneficios de las cooperativas de ahorro

El sistema, pensado para aquellos que no tienen posibilidades desde la cuenta nómina habitual, permite que cualquier pago que haya que hacer o deuda que tengas se quede en el olvido gracias al ingreso que se hace de la cantidad. De manera rápida y bastante eficaz, sin duda nos sirve para tomarnos un gran respiro.

¿Cuáles son las ventajas de las cooperativas de ahorro?

El ahorro es algo que tenemos siempre presente. Para esos momentos en los que necesitamos dinero, resulta interesante contar con un crédito mínimo que nos pueda financiar aquello que queramos, pero ¿qué ocurre cuando esto no es posible? Ese momento en el que no hay nada de lo que tirar es el que nos inquieta.

Con todas las garantías que en su día te daba el banco, la cooperativa de crédito pone a disposición ese dinero que te hace falta para que lo puedas emplear a la menor brevedad de tiempo posible. Sin embargo, lo que marca la diferencia con esta es que los dueños son los mismos que crearon la entidad en su día. A continuación, para que valores de qué estamos hablando, te dejamos con algunas de sus ventajas:

Afiliación con la cooperativa

Son muchas las personas que piensan en estas entidades como núcleos cerrados que sólo dan el dinero a los empleados que pertenecen a un mismo círculo. Pero, si lo miramos de cerca, nos damos cuenta de que cualquiera de nosotros puede hacerse afiliado de la compañía sacando grandes beneficios y aprovechando esos bonos que dan por formar parte de esto.

Dinero asegurado

Tu dinero siempre estará a salvo. De la misma manera que cuando lo metes en un banco, nos encontramos ante una cuenta en la que podemos confiar, esa en la que está todo el depósito que nos hace falta para pagar facturas o hacer realidad nuestros sueños. Con el respaldo de la Nacional Credit Union Administration (NCUA) se puede decir que nos encontramos completamente protegidos ante cualquier inseguridad.

Buenas tasas de interés

Las tasas de interés de una de estas cooperativas no tiene nada que ver con lo que los bancos hacen en su gestión. Premiando a los usuarios que piden un crédito algo mayor, nos encontramos ante pequeñas recompensas por disfrutar de ese dinero y hacer su devolución en el tiempo estimado. Esto, que le ha otorgado parte de esa fama que tiene, lo convierte igualmente en la mejor gestión de crédito que se pueda llevar.

Disponer del dinero donde quieras

El dinero que has solicitado no se ciñe a la provincia y/o ciudad en la que lo demandaste sino que te sirve para cualquier operación en el país. Así, si te encuentras de viaje o has cambiado de residencia recientemente dentro de Chile tendrás tu crédito sin problemas, sin que haya que hacer ningún tipo de papel adicional en el que diga que podemos usar esas monedas. ¿Pensabas que había limitaciones en esto?

Ahorro de tiempo

Con las gestiones desde la cooperativa ahorras bastante tiempo. Sin que tengas que estar mirando qué es lo que te ofrece el banco y qué es lo que no, consigues que el crédito justo te llegue a la cuenta casi al instante. Esto, que es una garantía para cualquiera que haya estado mirando distintas opciones, se convierte en el primer motivo por el que las personas en Chile se hacen de este modelo de entidades. ¡No te quedes sin descubrirlo!