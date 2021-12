$!Convierta sus conflictos en oportunidades de la mano del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga

El conflicto hace parte del trabajo, de los negocios, de las relaciones interpersonales y de la vida en general, por lo que es difícil eliminarlo o huir de él. Sin embargo, lo que sí es posible es gestionarlo y resolverlo de manera armónica, justa y a través de métodos que fortalezcan el tejido social de las comunidades.

Entonces, así como al padecer de alguna enfermedad se acude al médico especializado en ella para curarla, para darle el mejor manejo a un problema es necesario acudir a profesionales expertos en la solución des estos.

Y es justamente eso lo que brinda a los santandereanos el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB): un equipo de más de 100 abogados, entre árbitros, conciliadores y mediadores, dispuestos a ayudar a los santandereanos con sus controversias a través de mecanismos más ágiles y armónicos.

De los conflictos a las oportunidades

Juan Pérez* acudió al Centro de Conciliación de la CCB por recomendación de un familiar y hoy, algunos meses después de haber solucionado su situación, asegura que fue el mejor consejo que recibió en ese momento.

Él, en busca de iniciar un emprendimiento que le ayudara a reactivarse después de los estragos económicos que causó la pandemia causada por el Covid 19 durante 2020, se asoció con una persona que le mostró una idea de negocio que parecía ser ganadora. Sin embargo, las cosas no salieron bien y, en pocas palabras, terminó siendo estafado.

“Yo veía como única opción demandar para que esa persona me devolviera la mercancía o parte de la inversión que había hecho. Yo sabía que eso podría tomar años, pues no habíamos firmado nunca nada, pero no veía otra salida. En medio de la angustia alguien me habló del Centro de Conciliación de la Cámara y no dudé en pedir ayuda. Fue la mejor decisión, pues de otra forma aun estaría en procesos legales y no habría podido seguir con mi emprendimiento”, cuenta.

Una vez Juan expuso su caso, le fue asignado un abogado conciliador, quien además era experto en temas comerciales, y dieron inicio al proceso junto a la otra persona implicada.

“Lo mas difícil fue convencer a la otra parte. Ella no quería dialogar y estaba decidida a dejarme sin nada; sin embargo, los profesionales de la CCB lograron que ella se sentara a dialogar y que llegáramos a un acuerdo. La conciliadora me asesoró muy bien y logró que mi socia, aunque era muy conflictiva, cediera y no llevara las cosas a los extremos”, explica.

Por medio de este proceso, el cual duró poco más de un mes, Juan recuperó un porcentaje de la mercancía y logró seguir con su emprendimiento y sacarlo adelante poco a poco.

“Gracias al Centro, a la Cámara y a sus excelentes profesionales pude tener una nueva oportunidad. Si no hubiese sido gracias a ellos, ese conflicto aún estaría vivo y yo no podría haber seguido adelante”.