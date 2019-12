La llegada al mercado de nuevos métodos para eliminar grasa de manera rápida, efectiva y sin dolor es cada vez más accesible para quienes desean disminuir tejido adiposo localizado en diversas partes de su cuerpo. Por esto, centros especialistas de Bucaramanga han decidido incluir diversos métodos que ayudan a reducir grasa localizada con tratamientos no invasivos.

Mestre Vila, un centro especialista en medicina estética de salud y belleza, que se enfoca en rejuvenecimiento facial y corporal, dispone del Cooltech, equipo de última tecnología eficaz para la reducción de esos gorditos que para muchas personas son molestos y complicados de eliminar.

El Cooltech está diseñado para tratar la grasa de múltiples zonas del cuerpo mediante un sistema de enfriamiento controlado. Funciona por medio de un aplicador al vacío ajustable que actúa encapsulando en su interior el tejido graso de forma selectiva y disminuyendo de forma controlada su temperatura, produciendo así la apoptosis (destrucción) de las células grasas.

“Es un equipo muy novedoso, lo que hace es que a través del frío logra congelar las células de grasa haciendo que estas se destruyan solas. Elimina entre un 30 y 40% de las células de grasa de la zona que se trata, a diferencia de otros equipos que de pronto las disminuyen de tamaño pero las células siguen existiendo”, explica María Catalina Mestre, médico de la Universidad del Bosque y especialista en Medicina Estética de la Universidad John F. Kennedy de Argentina.

El equipo dispone de diferentes aplicadores creados para adaptarse a todas las zonas corporales: espalda alta o baja, entrepierna, ‘conejos’, abdomen superior y abdomen inferior. El número de sesiones depende del estado y el resultado que busque el paciente, pueden ser entre una y tres con una espera de entre ocho a 12 semanas para trabajar la misma área. Cada sesión tiene una duración de 70 minutos.

“El procedimiento no genera ningún tipo de dolor, tiene una succión inicial para que el gordito quede fijado, pero no es doloroso. Al momento que se retira la pieza de mano hay una pequeña molestia como cuando se hace un masaje, pero no es un procedimiento doloroso, pues ni siquiera necesita anestesia”, afirma María Inés Vila, médico de la Universidad de la Sabana y especialista en Medicina Estética de la Universidad Autónoma de México.

Al ser un tratamiento no invasivo no requiere de ningún tipo de incapacidad y los resultados podrán ser visibles 15 días después de la sesión, y óptimos a partir de las ocho semanas después del tratamiento.

Mestre Vila además ofrece tratamientos corporales para tratar fibrosis postquirúrgica, celulitis, grasa localizada, estrías, cicatrices, hiperhidrosis axilar, palmar y flacidez corporal. También realiza métodos faciales para ojeras, labios, mentón, papada, línea mandibular y sonrisa gingival, entre otros.