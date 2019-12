Para hablar de depresión y ansiedad hay que hacer referencia a sentimientos que todas las personas padecemos alguna vez en la vida, pues sentirse triste, agobiado, ansioso o desanimado por alguna situación o suceso es una respuesta normal a diversos escenarios que pueden generar estrés. Sin embargo, cuando estos sentimientos son repetitivos e intensos, es decir, permanecen en la mente, pueden desencadenar en un trastorno de salud mental serio.

Según expertos, la depresión va más allá de sentirse triste o tener un mal día, pues cuando este sentimiento dura un lapso extenso puede intervenir con actividades cotidianas. Por su parte, la ansiedad se manifiesta con sensaciones de angustia o miedo, y puede llevar a la aceleración del ritmo cardíaco y la respiración.

“Este tipo de enfermedades pueden tener un origen normativo, que son las crisis normativas, las cuales se destacan por ser un suceso normal ligado al ciclo vital. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la posibilidad de quedar sin trabajo o un suceso difícil de superar”, señala Julio César Vergel, gerente Médico de SaludMía EPS.

Además, el médico explica que también existen estados depresivos que se desencadenan por problemas del organismo, debido a que “hay unos procesos donde una sustancia llamada neurotransmisores se desequilibra y sin un origen externo evidente se genera ese decaimiento o esa depresión. Así que el origen de la depresión puede desarrollarse por múltiples factores que pueden estar ligados al entorno, al sistema familiar, a problemas de salud y a otro tipo de alteraciones”.

Pero la depresión y la ansiedad no solo conllevan a tristeza y angustia, pues quienes las padecen llegan a agudizar los síntomas con el uso de sustancias psicoactivas. “Entonces esas depresiones tienen comorbilidades, es decir, que pueden estar presentes con otras problemáticas como el consumo de este tipo de sustancias, que los pueden llegar a hacerse sentir por un instante bien, pero luego el efecto es totalmente contrario y altera más este trastorno”.

Síntomas

Entre la sintomatología que presenta quienes padecen estos trastornos se encuentran sentimientos de tristeza o ansiedad con frecuencia o la mayor parte del tiempo, no querer realizar actividades que antes eran divertidas, irritabilidad, frustración e intranquilidad, insomnio, dolores de cabeza o problemas estomacales, dificultad para concentrarse, cansancio, culpabilidad y hasta pensar en el suicidio.

“Esta es una enfermedad que ataca a todos los grupos etarios, no hay uno en particular que no ataque y los síntomas son usualmente decaimiento, irritabilidad, trastornos del sueño, dificultad para conciliar el sueño o para mantenerlo o, al contrario, hipersomnia y es que se empieza a dormir mucho y no se quiere salir de la cama; trastornos del apetito (comer en abundancia o no comer), falta de energía, sentimientos de inutilidad, de minusvalía, entre otros”, complementa el Gerente Médico de SaludMía EPS.

Pero ¿cómo tratar estas enfermedades? De acuerdo con el profesional de la salud, al ser una enfermedad multifactorial, el abordaje de los problemas de la salud mental deriva de los procesos sociales. En ese sentido, “se deberían mejorar estos factores como las condiciones de empleo, la accesibilidad a los procesos educativos, el acceso a procesos de recreación y cultura, acceso a los servicios de salud, además de hacerse de manera periódica tamizajes en salud mental”.

En SaludMía EPS este es uno de los programas de profunda atención, de ahí que realice un perfilamiento mental del paciente desde su ingreso, que permita diagnosticar el estado en el que se encuentra.

“Realizamos un tamizaje para evaluar rápidamente la esfera de la salud mental y revisamos cómo está su aspecto en cuanto a niveles de estrés, depresión y ansiedad, de manera que apenas tengamos acceso al paciente podamos diagnosticar si hay que realizar una intervención en salud mental, esa se debe identificar si es sociosanitaria, psicosanitaria, psicológica, psicoterapéutica o si es de atención en psiquiatría para dictaminar su tratamiento”, resalta Julio César Vergel.

Cabe destacar que este es un trastorno que no distingue edad ni sexo y que se puede desarrollar de manera ligada, es decir, desarrollar tanto los síntomas de la ansiedad como los de la depresión. “Digamos que es una misma moneda con diferentes caras porque en una hay exaltación, demasiado exceso de angustia por el futuro, hay taquicardia, desesperación, abunda la bulimia y el comer mucho (ansiedad); mientas que en la depresión hay exceso de culpa por lo que no se ha hecho, se está más quieto, son personas que están más desprendidas de la condición vital”.