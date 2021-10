$!ESSA, indicador de calidad en el servicio de energía eléctrica de Santander

La Electrificadora de Santander, ESSA, avanza con las inversiones que para este 2021 en la subgerencia de Mantenimiento se acercan a los $90 mil millones con la adquisición de nuevos equipos y la implementación de diferentes estrategias para seguir mejorando el servicio de energía eléctrica a sus usuarios, lo que se ha reflejado en mejores indicadores de calidad.

Y es que con una infraestructura eléctrica conformada por plantas de generación, líneas y redes de transmisión y distribución, condensadores y transformadores, la Electrificadora de Santander continúa prestando servicios a los 87 municipios de Santander y cinco de departamentos vecinos.

Son diversas las tecnologías que ha implementado ESSA para satisfacer las necesidades de los clientes y seguir mejorando la calidad del servicio, una de ellas ha sido el sistema Big Jumper, el cual reduce los impactos por suspensiones del servicio de energía cuando se realizan trabajos de mantenimiento, expansión y modernización de la infraestructura eléctrica.

El Big Jumper es un cable especial para nivel de tensión de 13.200 voltios, con una extensión de 300 metros por fase calibre 4/0 de filamentos de cobre estañados, alta flexibilidad para larga vida en un ambiente agresivo y capacidad de corriente de 400 amperios. Está compuesto por un tráiler y el cable con el cual se adelantaron las pruebas eléctricas y de calibración, maniobras iniciales, socialización de procedimientos e instructivos y entrenamiento sobre su uso con el personal que labora en campo y del Centro de Control para implementarlo en los diferentes trabajos que se programen.

De acuerdo con el ingeniero José Gregorio Ramírez Amaya, subgerente de Mantenimiento ESSA, este Big Jumper es para un nivel de 13.200 voltios, lo que va a permitir no afectar a una cantidad de usuarios mayor cuando se realicen trabajos programados en algunos sectores. “Este elemento no sólo nos sirve para cuando se realiza mantenimiento, sino también para reposición de redes, de este modo no dejamos sin el servicio a un gran número de usuarios, por el contrario, se aísla la zona que se interviene y los demás usuarios siguen con el servicio sin interrupciones”, explica.

Beneficios

Dentro de las ventajas y beneficios que trae la implementación de esta tecnología se resalta el poder realizar trabajos de mantenimiento sin interrumpir el servicio de energía eléctrica, mejoras en los indicadores de calidad SAIDI y SAIFI, mejorar la percepción de los usuarios en cuanto a la disminución de interrupciones, calidad y continuidad en la prestación del servicio y reducción de compensaciones, entre otras.

Es de resaltar que con la implementación del Big Jumper, la Electrificadora de Santander continúa con sus estrategias de innovación para ejecutar trabajos de manera segura y que aporten al mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes.

Cumpliendo con calidad

Dentro de los mayores desafíos que enfrenta día a día ESSA se encuentra el seguir mejorando sus indicadores de calidad: SAIDI y SAIFI, los cuales miden la prestación del servicio de una empresa de energía eléctrica en el ámbito internacional.

“Los indicadores de calidad del servicio en la red de distribución son dos: SAIDI, que es el que mira la duración promedio de los eventos en el sistema eléctrico que generan suspensiones de energía; y SAIFI, que mira la frecuencia con la que ocurren estos eventos en la red de distribución”, explica el subgerente de Mantenimiento ESSA.

A nivel empresarial, la Electrificadora de Santander tiene un SAIDI de duración de 19 horas y un SAIFI de 12 interrupciones, es decir, un cliente promedio, en el último año, tiene 19 horas sin servicio durante un año corrido y 12 interrupciones anuales, en promedio.

“El cierre del 2020 con respecto al indicador del 2019 tuvo una gran evolución, ya que el SAIDI se redujo en un 17 % y el SAIFI tuvo una disminución de un 15 %, lo que indica que estamos mejorando en la calidad del servicio”, asegura el vocero.