Toda una vida al servicio

El nombre del General Juvenal Díaz Mateus engrosa una de las páginas más importantes del Ejército Nacional, su escuela y segundo hogar durante casi toda su vida. Por su excelencia, ocupó destacados cargos, realizó múltiples cursos de combate, participó en proyectos de investigación y recibió decenas de condecoraciones y distintivos militares y académicos.

Como pocos oficiales en nuestro país, el General Juvenal logró la medalla José María Rosillo, que solo se otorga a los tres mejores estudiantes cada año de la Escuela José M. Córdoba. El General Juvenal tiene las tres (1987, 1988 y 1989). En su chaqueta también siempre portó la medalla Escuela de Lanceros, en las categorías Honor al Mérito y Mérito Académico, que logró en dos oportunidades y que se lleva por la excelencia (1990 y 1994). Y en cada uno de sus ascensos militares también fue el mejor, por eso se le otorgó en cuatro oportunidades la medalla Francisco José de Caldas (1989, 1997, 2001 y 2006).

Sin duda, su disciplina y perseverancia resumen el ascenso de una brillante carrera que lo llevó a recorrer Colombia, a palpar las necesidades de las comunidades más pobres y a solidarse con ellas. Una carrera en la que el sacrificio de su vida, la de su familia: su esposa Victoria Eugenia y sus hijas Mariana y Ana; y la pérdida de muchos compañeros en el campo de batalla, le dejaron grandes aprendizajes.

Aportar al bienestar de su país y de su tierra natal, Santander, siguen intactos en su corazón. Por eso, desde hace un año, cuando volvió a la vida civil, pensó en que debía seguir ayudando.

Con la seguridad que da el deber cumplido, dice que disfruta ayudar. Porque servir es parte de su filosofía de vida, es que postuló su nombre para ser el gobernador de los santandereanos entre 2024 – 2027.

“Me encanta estar con la gente, darles una esperanza, mirarla a los ojos y estrechar su mano, creo que ya he estrechado la mano de unas 40 mil personas en Santander. He recorrido los 87 municipios y me encanta escuchar a la comunidad, y si ayudo a solucionar un problema, eso me hace feliz”, puntualiza el candidato a la Gobernación de Santander.

Publicidad Política Pagada