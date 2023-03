“Llegó y enseguida se me quitó el dolor, no sé si de la emoción o qué, pero de verdad que fue como un alimento para el alma, una anestesia”, asegura Marlene, paciente que ingresó al hospital con una luxofractura de tobillo, lesión que puede ser muy dolorosa.



“El acompañamiento de la mascota ha sido muy favorable. La paciente ha tenido una respuesta hacia el dolor de manera positiva. Esto complementa la actividad de los medicamentos que se le han suministrado en la institución”, afirma Omar Arley Torres, su médico tratante en el Instituto de Ortopedia del HIC.



Por casi 45 minutos, Marlene y Cody pudieron compartir en la habitación con la esperanza de volver a estar juntos prontamente en casa. “Él no venía comiendo y se la pasa mirando hacia la ventana, según me cuenta mi familia. Sé que esta visita fue muy buena tanto para mí como para él. Le dije que me esperara y yo sé que me entiende”.

Política de puertas abiertas para mascotas se mantendrá

La Oficina de Experiencia del Paciente HIC es la encargada de recibir las peticiones de quienes quieren recibir a sus mascotas. Cada caso será evaluado por el grupo médico-asistencial, que determinará si están dadas las condiciones para realizar la visita.

“En el hospital tenemos una filosofía de atención centrada en la persona para brindar siempre experiencias satisfactorias, cubrir las necesidades del paciente y hacer que su estancia en el hospital sea cada día más feliz”, sostiene Andrea Paola Ramos Martínez, jefe de Experiencia del Paciente HIC.

Para autorizar el ingreso de la mascota será necesario presentar un certificado veterinario en el que se evidencie que está libre de enfermedades, tener el carné de vacunas al día y que se encuentre desparasitado. Igualmente, debe recibir un baño antes del ingreso y llegar al hospital en un guacal especial.