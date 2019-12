Sobre las 10 am se tiene previsto dar inicio a la final de la Copa de Plata en Sub 9 entre las escuelas Águilas Doradas Vs CAFB A las 11 am jugarán Rossoneros Vs César Vásquez por la final de la Copa de Oro - Sub 9.

A mediodía se hará la premiación de las 2 primeras categorías y a la 1 pm empiezan los partidos de la Sub 10 y Sub 11 con la siguiente programación:

1 pm final Copa de Plata Sub 10 entre César Vásquez Vs Deporflorida

2 pm final Copa de Oro Sub 10: La Cantera de Sherman Cárdenas Vs Pumas F.C.

3 pm final Copa de Plata Sub 11: Real Valdes Vs Junior Sport Gaitán

4 pm final Copa de Oro Sub 11: Real Santander Vs Gigiomania Proteger

Sobre las 5 pm se estará realizando la premiación y clausura del Torneo Navideño de Fútbol Infantil organizado por Incomesa en alianza con el Pony Parque Mesa de los Santos.

Más información llamando o escribiendo vía whatsapp al 3102898760.

