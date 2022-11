Independientemente Responsable, el nuevo programa web de Porvenir para MiPymes

El fortalecimiento de las MiPymes es esencial para el crecimiento y el desarrollo económico del país, aportan al producto interno bruto y generan una gran cantidad de empleo. Según reveló un estudio reciente de Confecámaras, el 15% de las micro, pequeñas y medianas empresas incrementaron su tamaño durante los últimos 8 años.

Hay que tener en cuenta que en la actualidad el tejido empresarial colombiano está conformado en un 99,5% por MiPymes, lo cual es una cifra considerable en la economía del país. Por otra parte, entre enero y septiembre de 2022, según datos del Dane, los ingresos de los micronegocios crecieron 36,3%, comparado con el mismo periodo del año 2021.

La situación actual en la región sigue activándose y el tejido empresarial en el departamento de Santander ha mejorado sustancialmente. Según informó la Cámara de Comercio de Bucaramanga, entre enero y junio de este año se crearon 8.424 empresas, las cuales están generando más de 3.900 empleos formales directos.

En cuanto al panorama nacional de los aportes a salud y pensión, el informe de resultados del primer semestre de la encuesta MiPyme ANIF del 2021 identificó que, en promedio, el 70% de las microempresas cuentan con certificaciones de cotización a la seguridad social de sus empleados, mientras que las pequeñas y medianas empresas superan el 96%.

Las razones para no cotizar son varias. Por un lado, están asociadas a los costos que generan estos procesos. Así mismo, se presenta un rechazo al procedimiento, gracias a la falta de conocimiento frente a cómo adelantar los trámites. De igual forma, los procesos de vinculación a la seguridad social y el hecho de no encontrar un beneficio con la cotización periódica son los argumentos principales para no hacerlo.

Según el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, el 49 % de las personas que se encuentran entre 29 y 51 años trabajan como independientes, el 23% se encuentran laborando en empresas privadas y el 11% restante se desempeñan en cargos de empresas públicas. Con este panorama, Porvenir evidenció la necesidad de avanzar en estrategias que beneficien a este segmento de la población y, por tal motivo, esta semana puso en marcha el programa Independientemente Responsable, un espacio de autoaprendizaje y acompañamiento en el que el pequeño empresario tiene a su alcance la información necesaria para fortalecer y consolidar su negocio.