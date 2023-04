Innovación y estilo: la categoría Lifestyle de Samsung TV

Desde su lanzamiento en 2019 con The Frame, la categoría Lifestyle de Samsung TV ha evolucionado constantemente para ofrecer soluciones innovadoras que se adaptan a las necesidades y gustos de los usuarios. Con productos como The Sero, The Premiere, The Freestyle, The Terrace y The Serif, esta línea ofrece opciones para todos los estilos de vida.