Hace poco menos de año y medio la vida le enseñó a Margarita* que es una mujer muy fuerte; también, que amarnos significa cuidar nuestro cuerpo, nuestra integridad.

A sus 45 años esta esposa y madre de dos hijos está llena de ganas de vivir. Y cómo no estarlo, si desde diciembre de 2018 fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en estadio III, una batalla que ha enfrentado como toda una heroína.

Esta santandereana cuenta que quizá algo de confianza por considerar que llevaba una vida con hábitos saludables era suficiente. Por eso luego de tener su último hijo dejó pasar unos tres años sin practicarse la citología.

El aumento de peso, su prominente vientre, el reiterado dolor en las piernas y cansancio físico pese a dormir en la noche le hicieron pensar que algo no estaba bien.

Margarita* decidió ir a un médico general y consideró que sus problemas de salud se originaban en el estómago o colon. Luego de un riguroso examen físico el médico le dijo que debía practicarse una citología, la prueba de VPH y otros exámenes, pues no era normal lo que encontró: útero y ganglios inflamados.

“La citología me la hice en la Liga Santandereana contra el Cáncer. Me llamaron y me citaron personalmente para entregarme el resultado. Me dijeron que había salido mal, que tenía un carcinoma en fase 3”, recuerda. Era diciembre de 2018.

Quince meses después del diagnóstico y tratamiento son muy pocas las personas de su familia y amigos que saben de la batalla que sigue dando esta mujer contra el cáncer. Prefirió limitar el tema a su esposo, hijos, a los médicos que la han tratado y, como buena creyente, a Dios. “El mundo es más que lo que ven nuestros ojos. Esa parte que no vemos es la esencia de ese ser maravilloso que es Dios”, dice.

Y como es natural en estos casos, la vida cambia. “Fue muy difícil, fue un cambio brusco en mis hábitos alimenticios, tuve que tomar varias decisiones, dejar un poco el trabajo, más calma y, sobre todo, fortalecerme mucho espiritualmente”, agrega. “Cuando dan el diagnóstico uno entiende a muchas personas y aprende a pedirle a Dios por los demás, porque es un momento muy difícil”.

Al mes se practicó una biopsia que confirmó el diagnóstico inicial. Debió seguir severos cuidados con su salud y al mes siguiente se practicó una cirugía denominada conización. “Como al mes me dieron el resultado, que fue muy alentador. Se había ido casi toda la infección, el cáncer se había recogido y cuando se extrajo esta parte de la matriz, salió”.

En julio de 2019 fue a su primera citología de control; el resultado: negativo. Este mes se hará la segunda y así deberá hacerlo cada seis meses durante dos años. Si el resultado se mantiene negativo será una gran vencedora. Luego deberá practicársela cada año, como lo deben hacer todas las mujeres.

“Yo invito a todas las mujeres a que nos amemos, porque amarnos es cuidar nuestro cuerpo, nuestra integralidad. No permitamos que nuestra salud llegue a esta instancia (al diagnóstico de un cáncer), porque la vida es muy bella”.

*Nombre modificado por petición de la entrevistada.

Cien son las Prueba de VPH que otorga Cacique el Centro Comercial a sus clientas este sábado y domingo. Una forma para que ellas celebren el “Día de la Mujer” cuidando y amando su cuerpo. ¡Porque siempre es mejor prevenir!