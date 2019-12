En primer lugar el constructor puede medir la aceptación de un proyecto en el mercado inmobiliario antes de sacar la respectiva licencia de construcción sin tener que incurrir en gastos financieros no reembolsables en caso de que no se alcance el punto de equilibrio y por consiguiente no se pueda hacer el cierre financiero.

Pero la principal ventaja es para los clientes, quienes normalmente con una mínima inversión pueden hacer un excelente negocio toda vez que durante la PREVENTA los constructores salen con unos precios muy favorables en aras de alcanzar en el menor tiempo posible el punto de equilibrio y hacer viable el proyecto, permitiendo que quienes invierten en la fase de PREVENTA ganen rápidamente una muy buena rentabilidad vía valorización.

De acuerdo con el ingeniero Jhan Alcibiades Céspedes Rojas, gerente de INCOMESA, el objetivo de la PREVENTA es que sea un negocio gana-gana para las 2 partes, donde los constructores normalmente reducimos el gasto financiero y trasladamos ese ahorro al bolsillo de los clientes que finalmente son quienes hacen viable el proyecto y terminan realizando gran parte del apalancamiento financiero, por consiguiente esos clientes deben ver reflejado en su haber de manera tangible la valorización de su inversión.

Por eso la invitación para que las familias santandereanas que anhelan tener ‘algo’ en La Mesa inviertan desde $20 millones en adelante en la etapa de PREVENTA del Hotel Mesa de los Santos, un proyecto seguro, tranquilo y rentable que le ofrecerá múltiples beneficios a nuestros inversionistas, entre los que destacamos tener 10 noches en el año en temporada baja completamente gratis de manera vitalicia, agrega el ingeniero Céspedes.

Para más información lo invitamos a conocer la maqueta del HOTEL en la Cra 35 No 44-29 barrio San Pio, o visitar el Show Room dentro del Pony Parque ubicado 400 metros adelante del peaje en la entrada de la bella Mesa de los Santos.

www.incomesa.com.co

Pbx: 6430011

WhatsApp: 3016430011.

Facebook: incomesa 3016430011.