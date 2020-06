La UDI sobresale de nuevo por sus componentes sociales y académicos

Además de acciones de alto componente social como esta, la calidad académica de los egresados UDI sigue siendo noticia.

En esta oportunidad se trata de Sergio Andrés Rincón Barajas, egresado en 2017 del programa de Diseño Gráfico y especialista en Diseño Publicitario, también de la UDI.

Sergio Andrés es hoy estudiante de Maestría en Animación y Efectos Especiales en la Academy of Art University en San Francisco, Estados unidos, catalogada por el Hollywood Reporter como una de las 10 mejores universidades del mundo en animación y efectos especiales. En su momento, Sergio Andrés se postuló a una beca Colfuturo, que gracias a sus méritos y a la asesoría que le brindó la UDI, logró acceder a la beca.

Este egresado UDI está próximo a terminar su posgrado, que tiene una duración de dos años (4 semestres), y así graduarse en diciembre de 2020.

Desde el verano del año pasado realiza su práctica profesional en Studio X (estudio interno de la universidad) en donde ha tenido la oportunidad de trabajar en el área de composición de efectos especiales en tres películas independientes: All the old bells, Mass Teleportation Authority y Aleph.

“Una vez termine la maestría, mi intención es trabajar uno o dos años en Estados Unidos y luego de esto volver a Colombia para desarrollar cortometrajes de la mano de fondos públicos como el FDC (Fondo para el Desarrollo Cinematográfico) y de las becas de creación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo” afirma.

Y como parte de las buenas noticias de este egresado UDI, el pasado 8 de mayo obtuvo dos reconocimientos en los Spring Awards o premios de primavera 2020, que entrega la universidad.

En la categoría de composición de efectos especiales (VFX Compositing), obtuvo el primer puesto, con una secuencia realizada en Studio X (estudio interno de la universidad) para el cortometraje de ciencia ficción “Mass Teleportation Authority,” del director Geoffrey Smeltzer.

https://sergiorincon.co/spring-show-2020-vfx-compositing-winner

Además, obtuvo el segundo lugar (Runner-up) en la categoría de Cortometraje VFX (VFX Short), con “Wonder”, el cual tiene como premisa: ¿Qué pasaría si por alguna extraña razón los edificios, las casas y las luces de la ciudad cobraran vida y comenzaran a experimentar la música que estoy escuchando? En este cortometraje, Sergio Andrés fue responsable de la dirección y de la postproducción.

https://sergiorincon.co/wonder-sony-xperia-film-fest

“El estar fuera del país me llevó a darme cuenta de que el nivel académico de la UDI es muy bueno, y que los egresados estamos en capacidad de competir con profesionales de otras partes del mundo. En la UDI tuve excelentes profesores y debo resaltar que los conocimientos adquiridos allí en temas como la teoría del color, la iluminación, el contraste, la composición fotográfica y los fundamentos del diseño 2D y 3D, me han servido de base para el proyecto académico y profesional que me encuentro adelantando”, puntualiza Sergio Andrés.