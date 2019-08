El tratamiento del glaucoma se debe manejar de manera personalizada, y aunque los fármacos de uso tópico (gotas) es el tratamiento más frecuente y hasta el 60% de los pacientes requiere más de un medicamento para controlar la enfermedad, este no es el único.

Los tratamientos con rayos láser son una buena alternativa para tratar el glaucoma. La trabeculoplastía láser selectiva es un procedimiento de gran actualidad y busca disminuir la presión intraocular aumentando la filtración del líquido a través de su sifón natural, el trabéculo. Se trata de un procedimiento ambulatorio, no doloroso y está científicamente comprobado que reemplaza el uso de uno o dos medicamentos, en más del 60% de los pacientes su efecto dura por más de cinco años y se puede volver a repetir.

La Iridotomía láser es otro procedimiento ambulatorio que se puede utilizar bien sea en pacientes con urgencias en el campo de la oftalmología, como es el glaucoma agudo (dolor súbito y severo en el ojo rojo y visión borrosa). Cuando se presenta el glaucoma agudo el paciente consulta de urgencia, por lo que practicarle una Iridotomía láser le va a facilitar la circulación interna del líquido entre dos espacios, la cámara anterior y la cámara posterior.

La Iridotomía láser de forma preventiva se puede realizar en pacientes que por su condición anatómica tienen los ojos pequeños y se les haya diagnosticado ángulos estrechos o sospecha de cierre angular primario. El objetivo es evitar que, en un futuro, puedan padecer de glaucoma.

En otros casos, el tratamiento del glaucoma es quirúrgico. Es recomendado en pacientes con glaucomas avanzados, con glaucoma que no se hayan podido controlar con medicamentos o que definitivamente no toleren los medicamentos, o que su condición física por enfermedades asociadas no permita el uso de medicamentos que logren controlar la enfermedad.

Las cirugías más comunes en glaucoma son la trabeculectomía y la de implante valvular, conocidas como cirugías filtrantes, pues buscan facilitar la salida del líquido interno del ojo a un espacio superficial del ojo no externo y así bajar la presión intraocular.

Estos procedimientos quirúrgicos no son 100% exitosos; aproximadamente su tasa de éxito está entre el 50% a 80% dependiendo de las condiciones del paciente.

