$!‘Para gobernar una ciudad como Bucaramanga hay que amarla’: Jaime Andrés Beltrán

Damaris Rodríguez: ¿Por qué un café y no una sede?

Jaime Andrés Beltrán: “Porque es que el café al fin es un espacio para debatir ideas, para construir pensamiento. La política hoy no se trata de estructuras tradicionales, sino es un llamado a crear pensamiento, a que entre todos soñemos la ciudad, la construyamos. Uno como líder de esta ciudad no solamente logra recoger el pensamiento de los bumangueses, sino también el dolor de ellos, entonces, al lado de un café surgen buenas ideas, pero también grandes amigos”.

D.R.: ¿Qué te hace diferente y por qué el tema de la seguridad?

J.A.B.: “Damaris, el tema de la seguridad para nosotros no es nuevo, nosotros hace 22 años venimos trabajando en la desarticulación de estructuras delincuenciales como bandas de microtráfico, pandillas y ese trabajo social fue lo que me llevó hace aproximadamente 12 años al Concejo de Bucaramanga y hoy me tiene poniéndole a los bumangueses una propuesta para transformar Bucaramanga desde lo que más nos duele, una ciudad sin gobierno, una ciudad en la anarquía y una ciudad insegura. Para eso hemos planteado ‘Plan Candado para Bucaramanga’, una propuesta que lleva 22 años construyéndose y hoy se materializa desde una candidatura a la alcaldía”.

D.R.: ¿Y ese ‘Plan Candado’, aparte de la seguridad, se puede ver en otras aristas?

J.A.B.: “Claro, es que ‘Plan Candado’ al final es: blindemos al bumangués, blindemos a la economía, blindemos el desarrollo. Bucaramanga está en una anarquía, mira, nadie respeta un semáforo en rojo, la ciudad se volvió un desorden, un caos total, nadie le pone orden a nada y esa falta de carácter, esa falta de autoridad, esa falta de seriedad de nuestros mandatarios ha hecho que la ciudad se vuelva un desorden total. ‘Plan Candado’ es autoridad y oportunidad, autoridad para poder mitigar la ola de inseguridad, el desgobierno y el atraso, pero oportunidad para que entre todos los bumangueses que amamos la ciudad, que nos duele la ciudad nos unamos, porque es que basta ya de esa indiferencia, basta ya de ver la ciudad inculta, sucia, oscura. Es hora de recuperar esa ciudad bonita que tanto amamos”.

D.R.: Y hablando precisamente del tema de la ciudad: ¿auto o bicicleta?

J.A.B.: “¡A mí me encanta la bicicleta! Si me lo preguntas, mi gusto personal es la bicicleta, pero para trabajar el clima no da para bicicleta. Disfruto montar bicicleta, creo que es mi terapia, es mi plan de relax, pero la movilidad en Bucaramanga necesita replantearse desde el transporte masivo, pero también tiene que replantearse de la terminación de obras que llevan 12 años estancadas que tiene a los bumangueses totalmente colapsados. Los problemas de salud mental en Bucaramanga hoy son a raíz de la mala planificación en el tema de movilidad”.

D.R.: ¿Por qué aparte de ser pastor y de liderar al grupo de feligreses que están en tu iglesia, decir: ‘bueno, yo creo que también puedo hacerlo bien por el lado del liderazgo’, pero ya social, pensando en política y pensando en gobernar?

J.A.B.: “¿Por qué limitar a Jaime Andrés a un liderazgo eclesiástico cuando la vocación y el llamado de Jaime Andrés es liderar una sociedad?

¿Por qué cualquier otro candidato puede tener cualquier corriente religiosa, pero el único al le evaluamos si es pastor cristiano es a Jaime Andrés?

¿Por qué vemos la fe como una amenaza mas no como una fortaleza?

Cuando la postura de Jaime Andrés es: Bucaramanga lo que necesita es líder, autoridad; y tengo que serte honesto, la seguridad no tiene color político, la seguridad no tiene religión. A uno no le pregunta en la calle: ¡Lo voy a robar! ¿usted es cristiano, usted es católico? O, voy a ser el alcalde: ¿usted es cristiano?

No, en la calle roban a la monjita como roban al pastor, roban al de la comunidad LGBTI como al mayor conservador, proteger una ciudad, sacar a una ciudad de la crisis en la que está lo que necesita es a alguien que ame la ciudad, le duela la ciudad, y mi fe al final no es una amenaza para el desarrollo de los bumangueses, sino, por el contrario, la garantía de que tendremos corresponsabilidad, honestidad, pero, sobre todo, sentido de pertenencia por lo que amamos que es nuestra ciudad bonita”.

D.R.: ¿Y qué llega a pasar con la iglesia si tú llegas a ser el alcalde de Bucaramanga?

J.A.B.: “Mira, yo seguiré disfrutando de dar cada 15 días los sermones en mi iglesia, disfrutaré cada congreso, evento, que me permita compartir una palabra; Porque es que mi relación con Dios no depende de mí filiación política, mi relación con Dios depende de mi convicción en él; antes, por el contrario, invitaría a todos los bumangueses a que se aferren a una fuente superior en su vida que les ayude a mantener el equilibrio, porque al gobernar, si tú no tienes un polo a tierra que se llame Dios, difícilmente logras mantener una visión clara, y equivocadamente terminamos creyendo que somos nosotros y no es él”.

D.R.: ¿Qué va a pasar con la comunidad LGBTIQ+? Porque muchas veces se asocia a la religión en contra de esta comunidad.

J.A.B.: “Yo lo he reiterado en diferentes entrevistas, la comunidad no solamente puede tener tranquilidad porque somos garantistas de los derechos fundamentales, hemos respetado los avances que tienen, no comparto muchas prácticas, pero eso como mandatario no me impide garantizar y respetar sus libertades. Ahora, la libertad del uno va hasta donde empieza la libertad del otro, aprender a vivir en comunidad es aprender a vivir en medio de las diferencias, porque al final nos ocupa lo mismo, que Bucaramanga prospere, que Bucaramanga avance, que Bucaramanga tenga espacio para todos, pero que ustedes estén seguros también”.

D.R.: Bueno y si nos vamos ya al lado de Jaime Andrés ¿cómo te va con la lectura?

J.A.B.: “La lectura es algo de las cosas que disfruto pero, sobre todo, me gusta un tipo de lectura más de análisis, de reflexión que me permita mirar más allá de lo que en teoría estudio en la universidad o estudio en las diferentes capacitaciones”.

D.R.: Un libro que tu digas: “este lo puedo recomendar porque de verdad va a traer alguna reflexión a la vida de quien lo lea”...

J.A.B.: “Un libro que me marcó y lo leí como a los 19 años, se llama: “Una vida con propósito” y me encantó porque en todo lo que he leído de política, en todo lo que he leído de liderazgo, en todo lo que he leído de superación personal, en todo lo que he leído de fe, este libro me enseñó día a día a empezar a pensar mi vida, a replantearla, a tomar decisiones y se me volvió un manual que me permitió en un momento crítico de mi vida, redireccionarla. Y a veces yo digo, los seres humanos necesitamos una ayuda porque nos perdemos, el estrés, la ansiedad, las relaciones tóxicas, las diferentes situaciones nos extravían, y a veces literaturas como esas nos ayudan a reencontrarnos con nosotros, con nuestro yo, con nuestro propósito y con Dios”.

D.R.: Hoy muchas personas ven la política como un camino y creen que es un tema muy fácil, pero cuando se enfrentan a gerenciar una ciudad y se encuentran con el erario, que es un recurso sagrado, decimos que se requiere, de verdad, de conocimiento y de formación. ¿Cómo estás preparado para eso?

J.A.B.: “Jaime Andrés lleva 22 años caminándose las 17 comunas, los tres corregimientos, conocemos de punta a punta cada uno de los sectores de la ciudad, pero profesionalmente también hemos invertido demasiado tiempo como profesional en comunicación social, como especialista en comunicación organizacional, especialistas también en políticas públicas, tenemos una maestría en Políticas del Desarrollo y Gestión Pública, y nos hemos venido preparando con tres períodos en el Concejo, conociendo la ciudad en todas sus facetas, sus puntos críticos.

Pero, al final, el mayor componente para gobernar una ciudad como Bucaramanga es amarla, yo no puedo gobernar lo que no conozco, yo no puedo gobernar lo que no me duele, si Bucaramanga no me duele simplemente será un tema de negocio, un tema de intereses particulares, pero cuando me duele la ciudad, mi sueño es ver salir a la ciudad del hueco en el que está, es ver esa Bucaramanga en la que quiero criar a mis hijos... tengo tres hijos: Alejandro, Alicia y Alana, y son de las cosas que yo digo: yo quiero una ciudad para mis hijos, yo no sueño irme de la ciudad, me he preparado para gobernarla y puedo garantizarles mi transparencia, no porque les prometa ser transparentes, porque ha sido mi valor de formación, mi padre me formó siendo una persona honesta, yo no conozco otro valor fuera de ese”.

D.R.: Como quien dice, podemos estar tranquilos con la inversión que se haga para nuestra ciudad.

J.A.B.: “Sí, yo creo que el voto no se va a perder, pero mucho menos van a estar solos, yo creo que llegó la hora de no sentir miedo, llegó la hora de sentir que vamos a tener líder que va a sacar adelante esta ciudad y se llama Jaime Andrés Beltrán”.

D.R.: Volvamos a Jaime Andrés. Ahora vámonos para el lado de los gustos en cuanto a cine, a televisión, ¿tú eres más de disfrutar de una película o hacer una maratón de diferentes capítulos de una serie?

J.A.B.: “No, yo soy de películas, no sé a cuantos les pasa, pero a mí me llena de ansiedad las series y me dan las 4 de la mañana hasta que se acabe porque yo no soy capaz de dejarla ahí, entonces por eso disfruto más las películas porque sé que tienen un final y un comienzo, pero cuando son series empiezo y cuando me doy cuenta ya son las 4 de la mañana y ya toca levantarse para ir a hacer deporte”.