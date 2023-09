“Es bastante complicado hoy en día poder laborar y al mismo tiempo tener el espacio para poder prepararse”, con esta apreciación Katelin Blanco Garcés, coordinadora de Servicios Farmacéuticos en una Institución Prestadora de Salud (IPS), tuvo dudas a la hora de apuntarse a la formación posgradual, por fortuna dio en el blanco cuando encontró en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), una universidad con condiciones favorables para alcanzar su meta profesional sin afectar su vida laboral.



Blanco Garcés, tenía claro lo que aspiraba a nivel profesional: “poder abrirme las puertas a nuevos campos, aspirar a mejores oportunidades laborales y tener mayor conocimiento”, por eso cuando consultó sobre Especialización en Tecnología en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, encontró que la modalidad virtual era su ecuación perfecta para avanzar, y así cerrar de una vez por todas esas brechas de conocimiento que había detectado en su ejercicio profesional. “Se habla mucho de la rama, pero muy poco se conoce”, advirtió.



Además de la posibilidad de estudiar desde la comodidad de su hogar o desde cualquier lugar donde la noche la sorprendiera, para ella otras dos variables fueron fundamentales: “la comodidad de pago que me dieron en la UNAB con su Programa FlexiUnab, y más que todo el reconocimiento de la universidad”.



Presencialidad sin camisas de fuerzas



La flexibilidad de horario o de modalidad de estudio, es para el barranquillero, Jason Alberto Pacheco, contador público, precisamente uno de los mayores incentivos para apuntarse a posgrado, y aunque encontró en la Especialización en Riesgos Financieros y Mercados de Derivados de la UNAB, una opción que inicialmente se ofertaba de forma presencial, le gustó que la institución le brindó opciones para poder cursarla de manera flexible.



“A mí particularmente me han brindado la oportunidad de poder realizar la especialización de manera flexible, aunque la especialización es presencial, la mayoría de clases las he realizado de manera remota, desde mi lugar de residencia, esto es un plus para la especialización que ofrecen, porque de pronto muchas personas que somos de la costa, donde no se ofertan este tipo de especialización, pueden tener acceso a ella”, precisa Pacheco.



Para el también Auditor de procesos en el Banco Serfinansa, lo primero que ponderó a la hora de evaluar la posibilidad de estudiar en una institución del oriente colombiano, fue su malla curricular. “Aparte de que me ofrecían el componente de riesgo financiero, me ofrecieron también mercados derivados, entonces era como hacer dos especializaciones prácticamente en una”.



Además, el prestigio que confiere a sus egresados fue otro componente de peso en su elección. “muchos de los profesionales que hoy se desempeñan en Banco de la República, en la Superintendencia Financiera, son egresados de la UNAB, esto da un plus para uno estudiar dentro de esta alma mater”.



Esa misma visión la comparte Luis Gerardo Melo Velásquez, contador público, quien inició el año pasado una Maestría en Administración de Empresas en la UNAB. “Me parece que es una Universidad de prestigio de nombre, me pareció muy beneficioso el estudio del caso, sus egresados están bien posicionados en el mercado y la verdad siempre quise estudiar en la UNAB”, manifestó.



Educación asequible para todos



Melo Velásquez, actualmente se desempeña como jefe de planta en una empresa de alimentos balanceados en Santander, y para él un valor agregado ha sido encontrar no solo un programa bien estructurado para lo que necesitaba a nivel de competencias, sino una infraestructura física adecuada, y herramientas de financiación que se puedan adaptar a cualquier bolsillo. “La especialización me ha ayudado mucho a crear mecanismos de mejora de la parte logística, ha sido fundamental para la mejora en los procesos, en cuanto a la especialización es importante para el cargo de gerencia que ocupo hoy”.



Melo Velásquez, también cuenta con otra especialización en la UNAB, la de Gestión Logística Integral, cuando se le pregunta por qué volvió a repetir sus estudios posgraduales en esta entidad educativa, sostiene: “La UNAB incluso te ofrecen mecanismos de financiación muy buenos como FlexiUnab, descuento por pronto pago y demás formas de acceso financiero. Además, las herramientas que implementan de tecnología, los laboratorios, las instalaciones, mejor dicho, no tengo queja alguna”, añadió.



