¿Quién ganará la competición por la regulación de las criptomonedas RU o la UE?

Y no sólo eso, la regulación sentará los pilares de un ecosistema para las criptomonedas porque les dará una visibilidad y una transparencia que pueda atraer a otras empresas financieras al sector. Y si hablamos de ser el centro del mundo cripto, la referencia del sector a nivel mundial, podemos estar hablando de mucho dinero procedente de empresas que se lleven su sede a ese país donde el ecosistema sea más sencillo.

Y no debemos olvidar que la regulación del sector es una de las razones por las que es tan volátil, pues al no estar regulado en absoluto, cualquier imposición legal que llegue recortará las libertades de los activos y los inversores. Esto es especialmente importante para quienes hacen trading en cripto activos con CFDs , pues les va dinero en ello.

En estos momentos, parece que el Reino Unido que preside Rishi Sunak va por delante en dos aspectos esenciales. Quiere ser líder en la protección de los usuarios mediante reglas y regulaciones, pero sin hacer perder al país la primera línea de la innovación en cripto activos.

Mientras, la Unión Europea parece avanzar más despacio, aunque la MiCA (la regulación propuesta por la UE) avanza también. Lejos parecen ahora los tiempos en los que los reguladores se quedaban en posición de esperar y ver qué pasaba en vez de establecer algún tipo de regulación.

Y es que, ‘sustos’ como los de FTX no son tan locales como podría parecer y obligan a las distintas administraciones a tomar medidas porque las criptomonedas afectan a la economía real. Si las administraciones como las de la UE no establecen un marco para quienes quieran operar de forma limpia y transparente, favorecerán a quienes pretenden utilizarlas de forma opaca.

Retrasos en la MiCA

Los reguladores internacionales saben que es muy difícil establecer una legislación en un mercado financiero creciente como es el de los cripto activos. Hay que establecer unas reglas donde no hay nada y eso lleva tiempo. Por otro lado, cuando se pasa el ruido de las noticias como las de FTX, parece que todo vuelve a un segundo plano.

Del mismo modo, cuando las criptomonedas están al alza o se mueven en precios considerablemente elevados todo parece más urgente. Hoy por hoy, por lo tanto, con el Bitcoin y el Ethereum lejos de sus precios más altos, tampoco parece que haya prisa por regular en base a una mayor seguridad para los inversores o quienes hacen trading en CFD.

De momento, la MiCA es una propuesta de regulación, lo mismo que la del Reino Unido, pero esta última terminó en abril. Mientras, la MiCA va más lenta por el número de participantes que quieren o deben leer y valorar las propuestas, así como realizar las suyas propias.

Tanto es así, que países como Francia e Italia estudian propuestas propias para no tener que esperar al resultado de MiCA.

¿Por dónde va la regulación británica?

Parece que el objetivo final es el de mostrar interés por la regulación para atraer la inversión y a los activos digitales hacia el Reino Unido aprovechando que la MiCa (markets in crypto assets) va a un ritmo más pausado.

La MiCA se terminó de preparar el verano pasado, pero no está aprobada y no se la espera hasta 2024. Por eso hay cierta urgencia en el país británico para realizar una propuesta real antes que la de la UE. Quien dé el primer golpe podría convertirse en el mercado central de los cripto activos.

Algunos expertos quieren ver ventajas en la regulación británica porque no pretende partir de cero sino adaptar el nuevo mundo a una esfera regulatoria establecida. La idea es llevar la regulación de los cripto activos hacia la legislación ya existente a través de una legislación secundaria que, además, pueda irse modificando a media que evoluciones el sector.

MiCA, por su parte, sería algo más como crear toda una legislación ad hoc para el sector de las criptomonedas, lo que llevaría más tiempo.

En cualquier caso, ambas propuestas legislativas llegarían con cierto retraso en el sentido en que serían regulaciones retro, para evitar problemas como los que ya han ocurrido con firmas como FTX.

Al menos, el Reino Unido ya sabe que será la FCA (Financial Conduct Authority) la que tendrá que regular el sector de los cripto activos.

Diferencias entre ambas legislaciones

Los expertos de Linklaters perciben diez diferencias clave entre las dos propuestas legislativas, MiCA y británica. Intentaremos hacer un resumen de ellas, pues todavía no son más que propuestas legislativas y no leyes aprobadas.

Por ejemplo, como apuntamos antes, la UE trabaja en una nueva legislación (MiCA) mientras que el Reino Unido apuesta por una implantación de las leyes en forma de fases, primero regulando las stablecoins y luego, los cripto activos. MiCA tardaría más en llegar al mercado.

También son distintas en cuanto a que MiCA se integraría peor en el entorno regulatorio existente, pues traería toda una nueva regulación, y en cuanto a la propia definición de cripto activo, que sería más explícita en la UE.

Y no coinciden tampoco en la categorización de los cripto activos, que cada uno separa de una manera, ni en las actividades a regular, aunque se asemejan en la emisión de cripto activos.

Otros tres puntos de fricción serían las exigencias a los emisores y proveedores extranjeros, la consideración de finanzas descentralizadas (DeFi), la de abuso de mercado o las denominadas promociones financieras, que vendrían a ser un periodo de gracia para que las empresas se adapten a la regulación británica.

¿Qué dice el sector?

El sector todavía no dice nada, en el sentido de que sabe que tarde o temprano empezarán las restricciones legales en todo el mundo, pero no tiene prisa porque lleguen. Algunas firmas ya han hablado con la MiCA como Binance o Coinbase y empiezan a adoptar algunas de las ideas que propone como futura legislación.

Por el contrario, parece ser que las normas de la FCA británicas son más complicadas, sobre todo en lo que respecta a la regulación del lavado de capitales, y algunas firmas que operan en la actualidad no podrían cumplir la normativa si saliera como está ahora. También parece complicada de cumplir en cuanto a los préstamos.

Sobre la propuesta de legislación europea, algunas voces recuerdan que no habría podido evitar un colapso financiero en un caso como el del FTX.

Vamos, que la regulación no encuentra ese punto de equilibrio en el que sería aceptada por el sector y podría limitar ciertos excesos que lleven a situaciones como la de FTX. Esto no es positivo para hacer trading con CFD porque implica que todavía no hay suficiente claridad y visibilidad en la futura regulación del sector de los cripto activos.

En resumen, la legislación europea avanza más despacio y podría ser más restrictiva que la británica, pero esta última podría llegar antes. Cuidado con el trading en CFD a medio plazo.