Recorrer, Ruta de Inclusión Laboral que impacta en Santander

“Aparte de registrar sus hojas de vida, se hace acompañamiento para que la persona buscadora de empleo registre su información en la plataforma diseñada para esto, allí también deben agregar datos como funciones desempeñadas, experiencia laboral y su formación. Con esta apuesta se ha mejorado la calidad de vida, no solamente del trabajador, sino la de su familia y entorno. Tener un trabajo formal permite disponer de un ingreso económico, acceder a la seguridad social y a los servicios de una Caja de Compensación Familiar. Con ello, construyen sus sueños y pueden ayudar a sus familias, dentro y fuera del país”, expresa Sandra Amorocho, coordinadora de la Agencia de Empleo de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander.

Voces de los protagonistas

José Luis Badillo Alvarado

Gerente Coopserec

Con Recorrer ha vinculado a seis personas

“El impacto que nosotros hemos tenido con Recorrer es que nos ha brindado apoyo en procesos trasversales de talento humano y la reforma tecnológica en nuestros procesos. Así mismo, nos ha permitido mejorar los procesos de gestión interna en nuestra cooperativa. El beneficio ha sido en capacitación, orientación y espacios donde hemos podido socializar el trabajo que viene realizando la cooperativa, con población migrante y vulnerable”.

Andrés Armando Herrera Araque

Gerente General de Next Service

Con Recorrer ha vinculado a cinco mujeres como profesionales de servicio de limpieza

“El mayor beneficio es la satisfacción que se puede generar de poder aportar a la vinculación laboral de población vulnerable, sin desconocer, obviamente, el tema de beneficio tanto económico como tributario que tiene para nuestra empresa. Como compañía, para nosotros es fundamental todo el acompañamiento que nos realizan en el proceso de selección, vinculación y estabilización de estos trabajadores, lo cual nos ha generado un impacto muy interesante en la disminución de los índices de rotación”.

Norelys Fernanda Pavas

Migrante venezolana de 22 años

“En primera instancia, el programa me ayudó a conseguir el empleo de una forma rápida y eficaz. Pude obtener hace tres meses y medio mi empleo formal como asistente de gerencia en Coopserec, con los beneficios de un trabajo, que es algo que nunca había encontrado acá. El programa Recorrer inicialmente me otorgó beneficios como una bonificación de mercado, subsidio de transporte y me dieron la posibilidad de hacer un curso muy completo en administración y control contable”.