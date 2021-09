Recuerdos de corazones santandereanos que palpitan en el extranjero

Si hay algo que inspire los recuerdos y las emociones son los hijos. Pero muy al lado, en ese palpitante corazón también está la tierra, esa que llevamos rotulada en la cédula.

Y con la tierra, ese pedacito de patria que nos marcó como región, como santandereanos de pura cepa, echados pa’lante, trabajadores y verracos, como decimos sin hacer pucheros cuando nos piden hablar de la esencia que define nuestro origen.

Cuando se alza vuelo y dejamos el nido, faltan palabras para hablar de nuestra segunda madre, de los recuerdos que dejan la ausencia, el ya no estar allí, mientras se redobla el orgullo de ser como somos y de haber nacido en la tierra de los Guanes.

La comida en todas sus expresiones: obleas con harto arequipe, arepas de unas y de otras, panela, bocadillo veleño, un bocachico y hasta el ají hacen parte del menú añorado. Los paisajes que dejan los pueblitos cargados de coloniales casas, las cascadas, los senderos, las gigantes montañas y hasta el calor del sol se evocan constantemente.

La lista de recuerdos y descripciones es larga y hasta sorprendente. El siguiente es el testimonio de cinco santandereanos radicados en Dubai, Chile, Canadá, México y País Vasco, que cuentan (1) qué es lo que más recuerdan de Santander y (2) qué caracteriza la idiosincrasia de sus coterráneos.

César Rodríguez

Dubai – Emiratos Árabes (En 2014 por primera vez se fue. Actualmente lleva seis meses fuera del país).

Músico de la UIS. Vinculado a la banda musical Control Latino, junto a otros tres colombianos.

1. “Sin duda alguna la comida, los paisajes del Cañón del Chicamocha, los paseos con la familia y los amigos a San Gil a Barichara, Uffff, el canotaje y todas esas cosas lindas que nos presentan los paisajes de Santander. Realmente es una locura, algo que no puede uno cambiar por nada. Yo diría que la parte verde es la que más logramos extrañar de nuestro bonito Santander.

Extrañamos mucho la música, los grupos de folclor, ya sea Andino o del Caribe, es algo muy lindo que nosotros siempre vamos a llevar por dentro.

Uno siempre tiene más de medio corazón en la tierra y eso es algo muy genial”.

2. “Nosotros los santandereanos en Emiratos Árabes nos definen como muy entregados a nuestros compromisos, muy correctos, puntuales y estrictos con nuestra palabra. Nos dicen que somos relojeros... que a tal hora es a tal hora y que somos unas personas muy neutras para mediar en nuestras labores. El santandereano es una persona verraca, echada muy para adelante, creo que demasiado, y gracias a Dios ese es el éxito que nosotros hemos logrado tener acá”.

Ruth Solange Silva Peña

Santiago de Chile, Chile (vive allí hace 16 años).

Odontóloga USTA, quien ejerce la profesión en su propia empresa.

Vive con su esposo e hija chilena.

1. “Recuerdo sus lugares mágicos como sus ríos, sus parques, su clima, sus vistas, el Cañón del Chicamocha, El Gallineral, Mogotes, Onzaga, Ocamonte, Vélez... el bocadillo, la oblea con arequipe, los productos de panela, el café y el acento del santandereano lo recuerdo mucho, es más, a mí no me ha cambiado (risas)... Recuerdo todo, hasta el ají lo extraño y, obvio, su comida exótica, sus hormigas culonas”.

2. “Yo defino al santandereano como gente verraca, trabajadora y de gran empuje; somos gente valiosa, unida y siempre con ese don de servicio y de cuidar la tierrita como tal”.

Genny Marcela Gómez Monterrosa

Quebec, Canadá (un año y medio).

Abogada. En Canadá estudió soporte informático y se desempeña como analista de base de datos.

1. “Recuerdo La Mesa de los Santos, me encantaba, hacía deporte en bicicleta, el premio para mí era irme a comer una arepita de choclo en el mercado campesino, era lo mejor. Y cuando estoy en Barranca, ir al muelle a comer un buen bocachico, me encantaba eso, son cosas que extraño estando por fuera. Acá en Canadá consigo muchas cosas latinas, de mi país, pero esa sazón colombiana no se consigue. También extraño personas, obviamente, cuando uno sale del país deja muchos amigos”.

2 “Es una persona echada pa’lante, verraca, trabajadora, con la que se puede contar, somos muy amigables a pesar que nuestro temperamento es fuerte, personas en las que se puede confiar, se puede contar... eso es un santandereano”.

Jaime de la Ossa

Guadalajara, México (vive hace seis años)

Administrador de Empresas y trabaja como director de proyectos inmobiliarios en una constructora.

1. “Todo lo recuerdo, porque al estar lejos todos los recuerdos son más intensos acerca de la casa, todos son valiosos: salir de paseo con la familia... cada paseo es espectacular y luego irlos a hacer con los amigos, compartir con su familia, eso son experiencias y recuerdos maravillosos... Tantas cosas que se me ocurren que son ilimitadas... es extrañar la esencia de lo que somos con las personas que crecimos y nos formamos”.

2. “Nuestro orgullo santandereano es ante Colombia, gente que trabaja, gente supremamente sincera, que no se anda con rodeos, que dice las cosas como son, es gente frentera, gente que no le tiene miedo al trabajo, que siempre quiere hacer las cosas bien. Nos tachan a veces de un poco bruscos o agresivos, pero no es eso, es nuestra naturaleza; somos muy buena gente por encima de todo”.

Elga Marlene Quiroga J.

Vitoria – Gazteis, País Vasco (llegó en 2001 y permaneció hasta 2021; regresó en 2016).

Vive con su esposo y con sus dos hijas españolas.

1.”Recuerdo sus lindos pueblos, la gente agradable, los paseos familiares, porque acá solo se ven en verano, y eso si hace buen tiempo. Extraño las obleas de Floridablanca, el solecito (risas) pues acá aunque haya verano es muy corto. El tiempo de frío acá es más largo y, como dice la gente acá: ‘en el País Vasco sólo hay dos estaciones: una, la de invierno y la otra... la del tren, no más (risas).

2. “Se caracteriza por ser una persona luchadora, emprendedora, jocosa, alegre, que tiene chispa, es muy dulce, pero también tenemos una forma de hablar fuerte y eso, ante todo el país, nos caracteriza con un carácter fuerte, eso es muy típico del santandereano”.