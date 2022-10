Samsung S20FE, un dispositivo hecho para los fans

El Samsung S20 FE es el dispositivo hecho para todos los fans de la fotografía. Ahora puedes capturar todas tus aventuras y expresar lo mejor de ti, desde los momentos más extremos, como un viaje en cuatrimoto por el campo hasta los planes más “tranqui”, como una tarde de bolos con amigos o una cena romántica con la persona que te gusta, capturando los recuerdos más bonitos, y aún falta lo mejor, este dispositivo cuenta con una triple cámara trasera, con la que podrás tomar fotos como todo un fotógrafo profesional y además con un almacenamiento de 128GB a 256GB, para que conserves los mejores momentos y vivas la tecnología a tu estilo.

Lo podrás conseguir en los Centros de Experiencia Movistar, con un descuento que no vas a poder creer. El precio de este equipo está en $2’699.950 aproximadamente, pero en Tecnología Movistar te lo puedes llevar en $ 2’299.950; es decir, $400.000 de descuento.

Y no empieces con excusas: “Que no me alcanza”, “el otro mes”, “cuando me paguen”, porque además de este precio en oferta podrás llevártelo con el mejor plan de financiación: Movistar Money, que no tendrás que pagar cuota inicial, lo pagas fácilmente a cuotas en su factura Movistar y además te prestan el 100% del equipo.