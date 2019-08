- Bueno Juan, no seas tan literal, se trata de una metáfora. Son los tres símbolos de la estrategia que te voy mostrar.

- Aaah, ¡ahora también te querés hacer el gracioso! No conocía ese costado humorístico de los economistas.

- Mirá, no hay soluciones mágicas e instantáneas, pero tu situación puede mejorar sustancialmente si te animas a implementar tres acciones clave. Te advierto que no será fácil, pero el esfuerzo bien vale los resultados.

- Ya sé, ya sé que no debería haber empezado con esto. Pero Ariel, no quiero sermones en este momento. Miremos hacia adelante: ¿qué puedo hacer ahora?

- ¡Se nota que no conoces a mis clientes! Este mercado es muy especial. Todos pelean el precio a morir... -dijo enérgicamente el gerente, descargando en sus palabras todo el peso de una situación que parecía incontrolable-.

- ¿Sabés lo que siento? Es como si tuviéramos la posibilidad de hacer un gol frente al arco, luego de una jugada magistral... y después de todo el esfuerzo terminamos pateando la pelota a las nubes. Tenemos una marca reconocida, una gran trayectoria en el sector, productos de altísima calidad y un nivel de servicio insuperable. Sin embargo, al final del día, mis vendedores me plantean que sin descuentos es imposible vender. El cliente compara precio contra precio y allí se define la venta.

- Hola Juan, un gusto -respondió el consultor extendiendo su mano- no hay problema, afortunadamente la agenda me permitió estar hoy aquí.

- Ok, ya entendí, voy a hacer el ejercicio que me sugieres y luego hacer foco en los diferenciales, pero dale, cuéntame las otras dos claves. ¿Qué es eso del colador y la zanahoria?

- No, hasta aquí solo ha sido un análisis preliminar. Luego viene el momento de la acción: el eje de la estrategia de comunicación de marketing, así como las presentaciones comerciales y las argumentaciones de los vendedores deben realizar hincapié en los diferenciales identificados. En vocabulario “futbolero” diríamos que tienen que ir con los tapones de punta sobre los diferenciales. Los diferenciales de tu propuesta, adecuadamente cuantificados y comunicados al cliente, son el mejor paraguas ante la lluvia de descuentos. Por eso yo denomino a esta acción, la estrategia del “paraguas”.

- Perfecto, voy a hacer el análisis que me propones junto a mi fuerza de ventas ¿Eso es todo?

- Bueno, igualmente sería un dato muy valioso. Si no logran identificar nada que los diferencie genuinamente, entonces esa es una gran señal de alerta y una explicación de la presión de precios que están sufriendo. Tendrán que comenzar a trabajar urgentemente en desarrollar esos diferenciales. Ninguna propuesta tiene garantizado un éxito indefinido en el mercado, los competidores también crecen y evolucionan y si no se continúa innovando, finalmente nos encontramos que el precio resulta ser el único argumento para vender, ¡y allí es donde comienza el precipicio de la rentabilidad!

- ¿Y qué pasa si no logramos identificar ningún diferencial respecto del competidor? –preguntó el gerente con tono de preocupación.

- No importa, al menos traten de tomar algún supuesto o estimación, pero intenten ponerle un número a los diferenciales. A las palabras se las lleva el viento, pero si las acompañamos con números le damos contextura física.

- OK, pero ¿qué hacemos si no conseguimos información detallada?

- No me termina de quedar claro. ¿Podrías darme algún ejemplo?

- No, con el aporte de los vendedores será suficiente, ya que son quienes conocen más de cerca al cliente. Al detallar los diferenciales, hagan foco en aspectos que sean realmente importantes para el cliente, y traten, dentro de lo posible, de cuantificarlos, es decir, expresarlos en dinero.

- Te propongo un ejercicio para realizar junto a tu equipo. Tomen algunos de sus clientes más representativos. Para cada uno identifiquen con honestidad cuál sería su mejor alternativa si no comprara tu producto y qué precio pagarían por esta alternativa. Luego, comiencen a enumerar qué diferenciales positivos tiene su propuesta respecto de este competidor. Me refiero a todo aquello que representa una ventaja para el cliente al comprar tu producto.

- Vos estás muy convencido de que tu producto es superior y tenés muchos argumentos para justificarlo. Pero, ¿tus clientes piensan lo mismo? Quizás ellos no lo perciban de la misma manera.

- Bien, bien –dijo el gerente entusiasmado- vamos a definir nuestro “colador” siguiendo tus recomendaciones, ahora solo falta que me cuentes lo de la zanahoria. ¿De qué se trata eso?

- No, las promociones de precios pueden ser un recurso útil. Pero nuevamente, utilizando adecuadamente el colador, es decir, promociones direccionadas a aquellos segmentos de clientes más sensibles al precio y respetando los plazos de vigencia inicialmente establecidos.

- Por supuesto, diseñar adecuadamente el colador te ayudará a realizar descuentos en forma más inteligente. Es decir, solo bajo condiciones preestablecidas, y no realizar permanentes acuerdos de precios “a medida” ante la presión del momento, ya que esto representa un pésimo precedente.

- Ok, creo que ya entiendo. Entonces esto me ayudaría a evitar las negociaciones permanentes de precios.

- Por ejemplo, tomemos un caso del sector turismo. Es posible comprar un pase para esquiar en temporada alta, es decir, el producto top, con descuentos de hasta un 25%. Sin embargo, no todos los clientes pueden acceder a este precio, solo aquellos que cumplan ciertas condiciones, como comprar el pase al menos 60 días antes, utilizar el canal de ventas directo por internet y pagar con tarjeta de crédito. Es decir, que hay un descuento importante, pero a cambio de cumplir un triple filtro o “colador” según mis términos.

- Sí, esa es una alternativa, pero no la única. También podés aplicar el colador vendiendo el mismo tipo de productos o servicios, pero bajo diferentes condiciones.

- De ninguna manera, si las condiciones para acceder al descuento están bien planteadas, estas nuevas opciones no resultarán atractivas para los clientes donde tus diferenciales son más sólidos, porque justamente estarían resignando a parte de los atributos de tu propuesta que resultan más valiosos para ellos. Además hay otra ventaja importante. Si algunos se inclinan por la opción básica, el descuento se otorgará a cambio de resignar algo. Es decir, que no es simplemente cobrar menos por “lo mismo”. Esto ayudará mucho a evitar reclamos de otros clientes que opten por seguir recibiendo la opción habitual, a los precios sin descuento.

- ¿Y qué pasa si muchos clientes importantes pasan a elegir esta nueva opción? ¡Se me derrumba todavía más la rentabilidad! – exclamó asustado el gerente.

- Imagínate que ese cliente importante valora especialmente el asesoramiento técnico de excelencia que recibe por parte de los ingenieros de tu empresa. Esto le permite lograr importantes ahorros en su proceso productivo. Entonces, una opción sería lanzar una opción básica, que no incluyera el servicio de asesoramiento, pero a un precio con descuento. De esta forma quién necesita el descuento, puede obtenerlo, pero sólo eligiendo la opción básica.

- A ver, Ariel, se me mezclaron un poco las ideas. Por favor, dame un ejemplo.

- ¿Y qué hago cuando un vendedor me dice que algún cliente importante amenaza con dejar de comprarnos si no le bajamos el precio? -consultó el gerente.

- Actualmente no tenemos ningún colador ya que, según mis vendedores, casi todos los casos son “especiales” y ameritan el descuento -se sinceró Juan.

- Sí, ahora verás que tiene perfecta lógica. No es una mala idea realizar descuentos especiales o promociones, el problema aparece cuando estas situaciones se generalizan o se aplican sin el criterio adecuado. El colador consiste en establecer de antemano los criterios para la aplicación de descuentos o condiciones especiales, e informarlos adecuadamente a los vendedores, al canal de ventas y a los clientes.

-Es razonable lo que me estás diciendo, Juan. Seguramente para algunos clientes tu propuesta es casi irreemplazable, por los amplios diferenciales que pueden percibir, pero en otros casos los beneficios de tus productos son comparables a las restantes alternativas.

- Sabés, Ariel, al hacer el ejercicio que nos propusiste en la reunión anterior, nos dimos cuenta de algo muy importante: no todos los clientes valoran los mismos diferenciales en nuestros productos, ni en la misma medida. –dijo el gerente general entusiasmado por los hallazgos- Mientras que para algunos tenemos un paraguas de acero, absolutamente inexpugnable aunque llovieran meteoritos, en otros casos tenemos apenas un paraguas pequeño de tela de baja calidad, e inclusive en algunos sentimos las frías gotas directamente sobre la piel. En estos últimos clientes prácticamente no pudimos identificar ningún diferencial en relación a los competidores: es un mercado puramente de precio.

- No hay problema, pero si no te incomoda, por favor, te agradecería que cierres los paraguas.

- ¡Ja! Ahora no me digas; Ariel, que sos supersticioso, encima que sigo al pie de la letra tus consejos. Mejor que nunca tengas que asesorar a una tienda que venda paraguas, porque entonces vivirías mortificado – dijo el gerente de la empresa mofándose del consultor.

Tercera clave, la zanahoria

El consultor cruzó raudamente el pasillo lleno de cubículos que lo conducía a la oficina del gerente general de la empresa. Justo antes de entrar lo asaltó una duda y entonces se detuvo súbitamente. Con algo de desconfianza abrió la puerta, esperando alguna inevitable sorpresa.

- Hola Juan, ¡menos mal que en esta oportunidad no me recibiste con una sala llena de coladores!

- No, Ariel. Coladores no. Pero no mires el piso, por favor mirá hacia el fondo de la sala.

Colgaba de la pared una especie de blanco de generosas dimensiones, del tipo de los que se utilizan para practicar puntería. Otro detalle llamativo era que en el centro del mismo, a diferencia del clásico círculo pequeño y oscuro, había un signo de porcentaje (%).

- ¿Y eso? ¿De qué se trata? –preguntó el consultor visiblemente sorprendido.

- Estamos planificando una actividad outdoor con la ayuda de nuestro gerente de marketing que, como recordarás, es el tipo menos convencional de la empresa. A él se le ha ocurrido una adaptación de tu metáfora de los coladores. Para representar claramente la precisión con la que debemos otorgar los descuentos, hemos pensado en un concurso interno de tiro. Pero tranquilo, solo utilizaremos dardos con puntas inofensivas. Reuniremos a los vendedores y les daremos a cada uno una cantidad limitada de dardos, que representan los descuentos que tienen disponibles. Ganará aquel que logre acertar más descuentos “en el blanco”, es decir, en los clientes objetivo, que están representados por el signo “%” del centro.

Por supuesto, que al igual que en el caso de los paraguas, esta actividad de puntería para acertar con los descuentos, será el corolario de una charla que espero que me ayudes a presentar a mi fuerza de ventas.

- Perfecto Juan, estoy seguro de que nadie se olvidará del tema luego de una experiencia así.

Después de tomar asiento y con el aroma a café recién preparado flotando en el aire, la conversación derivó hacia el aspecto pendiente de la trilogía planteada por el consultor.

- Juan, como recordarás de nuestras reuniones anteriores, aún falta desarrollar un componente clave de la estrategia para reducir la presión sobre los precios: la zanahoria.

- Sí, lo recuerdo. Me tiene muy intrigado, ya que no me puedo imaginar qué tiene que ver con mi problema de precios.

- Nuestro objetivo debe ser pasar de la “cultura del volumen” a la “cultura de la rentabilidad” y para lograrlo hace falta algo más que un sermón a los vendedores acerca de la importancia de defender los precios de venta. Ni siquiera las actividades outdoor o las charlas motivacionales, que sin dudas ayudarán, serán suficientes. Si bien es necesario recordar y reforzar la importancia de vender en función del valor y no del precio, todo finalmente caerá en un saco roto y dependerá de las voluntades individuales sino existe un esquema de incentivos comerciales que acompañe esta cruzada.

- ¿Qué me sugerís, Ariel, que abra toda mi información económica a mis vendedores y les pague directamente sobre los resultados alcanzados?- inquirió el gerente general de la empresa con cierta preocupación.

- No necesariamente. Existen otras formas de alinear los incentivos, preservando, si así lo querés, la confidencialidad de tu información económica.

- Si no recuerdo mal, la comisión de tus vendedores es un porcentaje de cada venta realizada, ¿no es así? -indagó el consultor.

- Algo parecido, en realidad la comisión es sobre cada venta cobrada. Y sí, es un porcentaje fijo de cada factura cobrada.

- Bueno, ese esquema de compensación es perfecto para la “cultura del volumen”, sin dudas todos se preocuparán por vender más. Ahora bien, también estimula el atajo más frecuente para hacer crecer las ventas rápidamente: bajar los precios. Este suele ser un camino sin retorno. Una vez que los clientes se acostumbraron a los descuentos y excepciones de precios, resulta muy difícil volver atrás. Mientras que la fuerza de ventas cobra cada vez más comisiones, la rentabilidad de la empresa cae aceleradamente.

- Ni siquiera me lo digas. Algunos vendedores ven un cheque cada vez más grande, mientras que yo observo cómo la rentabilidad de las cuentas que atienden se desploma –dijo el mandamás de la empresa en plena catarsis.

- Pero cuidado, Juan, los vendedores no son los “culpables”, solo se comportan en función de los incentivos existentes.

Por eso es necesario aplicar la estrategia de la zanahoria, que consiste en poner los incentivos adecuados para que todos los miembros de la empresa estén comprometidos con el mismo objetivo: la “cultura de la rentabilidad”. Esto, inclusive, puede significar decir “no” a ciertos negocios que aportan volumen, pero terminan deteriorando los resultados finales.

- La verdad, Ariel, me cuesta imaginar a mis vendedores diciendo que no a algún negocio que signifique facturar más.

- Sin dudas que representa un gran cambio, pero no te asustes, es perfectamente posible. En primer lugar hay que educar a la fuerza de ventas, haciéndole notar mediante ejercicios simples y simulaciones cuál es el verdadero impacto de los descuentos en los resultados de la empresa. Muchos se sorprenden, por ejemplo, al descubrir que deben duplicarse las cantidades vendidas si se otorga un 15% de descuento adicional en un producto con una rentabilidad sobre ventas del 30%.

Deben también difundirse y premiarse las estrategias comerciales de aquellos vendedores que alcanzan sus objetivos de volumen otorgando un menor descuento promedio o bien que logran vender una mayor porción de líneas Premium. Hay que darle mucha difusión internamente a las “buenas prácticas”.

- ¿Y qué hacemos con las comisiones? ¿Debería seguir todo igual? -consultó el gerente general.

- Específicamente en relación a las comisiones, algunas empresas han logrado estimular exitosamente las ventas de opciones Premium, de precio más alto, otorgando comisiones mayores a este tipo de productos. Esto de alguna manera reconoce el esfuerzo superior que significa vender productos diferenciados, en los cuales el rol del vendedor para comunicar el valor es fundamental.

- Así mismo, pueden establecerse niveles de descuento básicos y luego definir un esquema de comisiones ajustables, que se reducen a medida que el vendedor necesita recurrir a descuentos adicionales.

- Sería algo así como pagar más donde la empresa realmente gana más.

- Exactamente, pero no implica tener que compartir el detalle de tus resultados con la fuerza de ventas, que es un factor que suele incomodar a algunas empresas.

- Perfecto, Ariel. ¿Y ahora cómo seguimos?

- Bueno, Juan, ya tenés tu kit de batalla para defender la rentabilidad: paraguas, colador y zanahoria. Es momento de la acción. Hay que protegerse de la lluvia de descuentos mediante el paraguas de la diferenciación, definir adecuadamente las excepciones de precios mediante el colador y, finalmente, impulsar la “cultura de la rentabilidad” en la fuerza de ventas, mediante la zanahoria de los incentivos basados en resultados.