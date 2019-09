Este sistema de recuperación de vidrios se caracteriza por ser rápido, efectivo y económico, siendo hoy por hoy la alternativa más competitiva del mercado.

Es un proceso que no desgasta los vidrios, removiendo las manchas y rellenando las zonas rayadas con silicio (material del cual está hecho el vidrio); evitando alterar su estructura molecular. “Utilizamos felpas fabricadas con base en nanotecnología, generando una acción completa de fuerzas mecánicas y químicas que reacomodan las moléculas del vidrio, restaurándolo al 100%. El vidrio no se debilita, no se deforma y recupera su brillo original”, explica Oswaldo Pacheco, representante legal de Servicios y Soluciones FP S.A.S.,

Aunque su especialidad es la limpieza y desmanchado de vidrios de fachada de edificaciones, uno de los servicios que ha venido incrementando su demanda es el desmanchado de vidrios templados de divisiones de baño, sobre los cuales se va formando una desagradable mancha blanca, imposible de quitar, a pesar de su limpieza diaria. La dureza del agua y la grasa que desprenden los jabones, sumado a los químicos de los limpiadores tradicionales, van manchando los vidrios. Aunque existen innumerables productos caseros, ninguno es efectivo. “Nuestro procedimiento revitaliza el vidrio. Es como si lo hubieras cambiado por uno nuevo”, dice este empresario.

Otra situación muy frecuente es la afectación de vidrios de automóviles (panorámicos y laterales), que se rayan y/o manchan por el desgaste de las plumillas, exposición a lluvia ácida (contaminación ambiental), por el secado con materiales no adecuados (papel periódico o trapos sucios) o por la indebida aplicación de pulimentos o limpiadores. No obstante, con este procedimiento el vidrio queda como nuevo, representando un ahorro importante para el usuario vs la alternativa de cambiarlo.

Los técnicos especializados de Soluciones FP, también eliminan en poco tiempo rayas de mesas de vidrio (comedores o centros de sala), costosos de reemplazar.

