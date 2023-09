Un cambio de liderazgo hizo que el rumbo de Carlos Andrés Oviedo se transformara. Con una trayectoria ganada en el campo educativo, este estudiante de la UNAB fue elegido como rector del Colegio Carl Rogers hace un año y medio. Con este ascenso, su reto subió de nivel y con ello la necesidad de fortalecer su desempeño profesional, por eso apostó por estudiar una Maestría en Gerencia Educativa.

Para él, dos variables entraron en juego a la hora de decidirse por la Maestría en Gerencia Educativa Dual UNAB: “me gustó que fuera ofrecido por una institución muy reconocida a nivel local y, lo otro, que estuviera coordinado por la Escuela de Negocios. Eso le dio un valor agregado, porque el enfoque es muy gerencial y la metodología es en tiempo real, lo cual encajaba perfectamente con lo que buscaba”, señaló.

Hoy como Rector y con la satisfacción de la decisión tomada, Oviedo invita a no dudar en elegir programas que ayuden a enriquecer la “práctica profesional”, en especial cuando se aspira a puestos directivos a medirse en terrenos más competitivos. “Aunque no es fácil en términos de inversión de tiempo, los beneficios se hacen evidentes de inmediato”, precisó Oviedo.

Perfil cotizado

Según el Ministerio de Educación, las estadísticas muestran una gran diferencia en la empleabilidad entre personas con y sin posgrado. Aquellos con posgrado tienen una tasa de empleo del 98%, mientras que aquellos que solo tienen pregrado tienen una tasa del 70%. Esto destaca la importancia que el mercado laboral concede a la educación avanzada.

El pulso de esta realidad es algo que lo tiene bien tomado los profesionales de la medicina, un ejemplo de ello es Óscar Mariano Pinto Saavedra, médico egresado de la Universidad UNAB, quien tras culminar su especialización en Medicina interna en la misma institución, sostiene que gracias a la calidad académica y su formación integral, pudo afrontar “los retos propios de la medicina interna que es una especialidad muy exigente”.

El camino allanado le permitió a este galeno, buscar su subespecialización en Gastroenterología, esta vez en la Universidad Javeriana. Hoy por hoy, Pinto Saavedra cosecha los éxitos que desde su pregrado en la UNAB sembró.



Opciones, no excusas

Cuando a Yenifer Orejarena Hernández, empleada Clínica Foscal, con una Tecnología en Regencia de Farmacia en la UNAB y recientemente egresada en la Especialización Tecnológica en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la misma universidad, optó por seguir nutriendo su experiencia académica, apostó por hacer de su perfil uno más competitivo y más sólido frente a otros colegas que desde otros frentes intervienen en su sector.

Con una hija y una vida familiar por cual velar, Orejarena es un ejemplo de que no existen excusas, sino estudios que se pueden adaptar a la medida, como fue su caso cuando escogió un programa en modalidad virtual en la UNAB, porque para ella la lección aprendida y de la cual hoy saca crédito es “a no quedarse con el conocimiento que se percibe diario, si no ir más allá”.

A propósito de esto, la Universidad UNAB tendrá el próximo miércoles 13 de septiembre de 2023, el Upgrade UNAB, un espacio para explorar de primera mano sus más de 80 programas de posgrados y en el marco del cual se ofrecerán beneficios especiales para quienes asistan: Proceso de admisión gratuito, un bono redimible de 300 mil pesos en el segundo semestre o para el pago de los derechos de grado, acceso a expertos en diferentes campos, aprendizaje experiencial con simuladores basados en inteligencia artificial, inscripción sin costo, activación de networking con futuros estudiantes y profesores, parqueadero gratis, y múltiples beneficios financieros, son solo alguno de los beneficios que recibirán quienes participen en este encuentro pautado a las 7:00 p.m., en el Auditorio Mayor del Campus El Jardín.