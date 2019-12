Hace 25 años surgió en Bucaramanga la primera escuela inclusiva y diversa de Santander. Se trata de una escuela personalizada, comprometida con pocos educandos para garantizar un acompañamiento al ser. El potencial social, cognitivo y funcional de todos los educandos se desarrolla a través del Método Doman.

Glenn Doman Escuela Precoz es ese “universo fantástico” donde florecen diariamente las acciones pedagógicas desde lo humano y no desde lo comercial y competitivo de la sociedad de consumo.

Ubicada actualmente en el municipio de Floridablanca vereda Río Frío, y con resolución del Ministerio de Educación 9246 de diciembre 29 de 1994, hace 25 años surgió en Bucaramanga la primera escuela inclusiva y diversa de la región, siempre con el ideal de estar comprometido con la diferencia y la diversidad, a beneficio del colectivo y la heterogeneidad del mismo.

La Escuela vincula en cada salón a dos educandos con alguna condición de vida, a dos con capacidades excepcionales y a todo educando neurotípico cuya familia comulgue con la filosofía institucional. El horario académico es de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. de lunes a viernes y se atienden los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica.

Es una escuela personalizada, comprometida con pocos educandos para garantizar un acompañamiento al ser.

En el horario escolar a todos los educandos se les motiva el aprendizaje de dos deportes: natación y patinaje; de dos instrumentos musicales: flauta y piano, y como uno de los requerimientos para ser bachilleres de la Escuela cada educando debe presentar un recital de tres obras musicales.

Uno de los pilares pedagógicos de la Escuela es el infundir amor y respeto por la natura, es por ello que es nuestra costumbre llevar a cabo extensas y curiosas caminatas por la montaña.

La Escuela desarrolla el potencial social, cognitivo y funcional de todos sus educandos a través del Método Doman; se aprende y estimula el pensamiento crítico con el enseñanza del ajedrez y se aprende el inglés matriz.

Su énfasis es la Metodología de la Investigación que se experimenta y descubre en el Preescolar hasta convertirse en un sendero que se transita hasta el grado undécimo.

En la Escuela Precoz hay caballos, perros, gatos, tortugas, patos, piscos, un lombricultivo y un mariposario. Existe en su interior la única cooperativa estudiantil del país, Cooprecoz. Su equipo de maestros cuenta con la formación humana y pedagógica requerida para orientar la diversidad de sus educandos.

En la Escuela no se compite por notas ni primeros lugares, entre más jueguen los educandos más será su aprendizaje y formación humana. No hay servicio de tiendas ni venta de comida chatarra, no se comen mentiras, se aprende a comer con paciencia y prudencia.

Además, en la Escuela hay una Asociación de Miembros y Padres de Familia muy comprometida con las tareas de la formación del nuevo ser humano para saber servir a la humanidad. Existe un equipo de familias llamado Yo soy Glenn Doman, que a través de varias actividades canaliza recursos para contribuir al traslado de la Escuela a su propio potrero en Ruitoque Alto.

Ya van 73 egresados y este año se gradúa la promoción 12, en la que se destacaron siete personas que saldrán a ofrecer lo mejor de sí a la humanidad. La promoción 12 “Eximius” llamada Corazón de Diamante, permite a la Escuela sentirse satisfecha y muy honrada por lo comprometida que es con la sociedad.

Promoción 12: “...Solo cuando seas tú mismo, podrás dar algo al mundo...” Es la frase de la Escuela, la que más llevan en su Corazón de Diamante.

La Escuela felicita a la personera escolar 2019, María Julieta Cock Peñuela, por su liderazgo y don de servicio. Para sus compañeros de vida: ¡Felicitaciones! Juan David Chávez N., Salma Sofía Camacho Rolón, Ana María Cáceres Galvis, Nicolás Peña Pinzón, Juan Diego Cabrera Moncada y José David Rodríguez Altamar. Recuerden que son portadores de la semilla de la libertad y la sabiduría de la Escuela Precoz Glenn Doman.

Glenn Doman Escuela Precoz

cuenta con cooperativa estudiantil y una asociación de padres de familia. Además tiene un lombricultivo, mariposario y diversos animales. Uno de sus pilares es infundir el respeto por la natura.