A las 12 de la media noche, Wilson Hernández, el tintero más querido de la plaza San Francisco en Bucaramanga, se despierta a preparar en ollas enormes café y 20 litros de leche Freskaleche, el cafecito con leche, el chocolate y la colada que acompaña las mañana de los bumangueses. Luego sale con su esposa a las 3:00 a.m. a la plaza a empezar su labor como tintero hasta las 8:00 a.m., donde ya solo quedan gotas en los termos de su venta diaria.

Wilson trabajó nueve años como ayudante de un camión que transportaba bebidas, sin embargo, finalizando su noveno año de esta labor tuvo diferentes inconvenientes que lo motivaron a cambiar su trabajo y rutina. Es allí cuando surgió la idea de vender tintos. “Yo un día le dije a mi esposa que iba a ser tintero, sin embargo, ella no tuvo tanta fe porque antes de conocernos no le fue bien en ese trabajo. Pero yo tenía esa idea en mi cabeza y algo me decía que por ahí había una gran oportunidad para el progreso de mi familia y para mí”, cuenta Wilson.