Todo listo en Bucaramanga para el Mundialito Infantil

Bucaramanga y el área metropolitana vivirán del 10 al 15 de diciembre la fiesta del fútbol infantil con la realización del Segundo Mundialito Nacional, que se desarrollará en las canchas del estadio Álvaro Gómez Hurtado y la sede recreacional de Comfenalco.

(Foto: Suministradas Mundialito Infantil)

Compartir

(Foto: Suministradas Mundialito Infantil)

(Foto: Suministradas Mundialito Infantil)

(Foto: Suministradas Mundialito Infantil)

En esta segunda versión del evento se contará con la participación de 136 escuelas de fútbol provenientes de 14 departamentos: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, San Andrés Islas, Sucre y Santander.

Los más de dos mil niños que competirán durante seis días lo harán en las categorías Sub 7, Sub 8, Sub 9 y Sub 10. La premiación del evento asciende a más de $20 millones entre efectivo para los técnicos campeones y subcampeones, así como en los detalles y regalos para los competidores.

Durante la apertura y clausura del evento estará como invitado especial Carlos 'El Pibe' Valderrama, que además participará en el Congreso Internacional de Fútbol que se hará el 14 y 15 de diciembre, con la participación de los 136 técnicos, para quienes la entrada es libre.

Si desea más información sobre el evento puede consultar en redes sociales así: Facebook: 2do Mundialito Infantil Bucaramanga y en Instagram: Mundialito Infantil Bucaramanga.