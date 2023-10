Publicidad Política Pagada

¿Quién soy?

Soy Carlos Parra, un bumangués comprometido con mi ciudad y departamento. Soy candidato a la alcaldía de Bucaramanga y por más de 10 años he luchado contra la corrupción con investigaciones, denuncias y propuestas. Durante los últimos cuatro años, ejercí mi trabajo en el Concejo con toda la dedicación, me metí en cada problemática y cada barrio. A punta de control político destapamos casos de corrupción e ineficiencia, pero soy consciente que solo con control político no se cambia la realidad, por eso decidí salir a las calles y presentar un programa de gobierno, con propuestas claves para hacer que ¡Bucaramanga funcione!