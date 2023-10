Publicidad Política Pagada

Bucaramanga, 28 de octubre del 2023

Respetad@ ciudadan@,

Esta no es una carta más con miles de promesas falsas, no es una carta para prometerle ni una casa ni un subsidio para después incumplir. Es una carta para pedirle que no le entreguemos Bucaramanga a los clanes de la corrupción.

Soy Carlos Parra y a pocas horas de que usted tome una de las decisiones más importantes para el futuro de Bucaramanga, permítame transmitirle este mensaje.

Hoy estoy convencido: ¡Bucaramanga despertó! Somos un legado de gente trabajadora, que no come cuento de los corruptos. El futuro de la ciudad y de los bumangueses está en riesgo, no podemos seguir siendo cómplices de los malos gobernantes, que llegan a punta de promesas falsas y mentirosas para después robarse la plata de todos.

Por eso me dirijo a usted para hacerle una petición muy sencilla: rompamos las estructuras de corrupción y politiquería. Mi compromiso es rendirle cuentas en la calle y en la alcaldía, a usted y a los suyos de todo lo que podemos hacer por defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. Cuando no roban la plata alcanza, no dejemos que se pierda ni un peso más en la corrupción.

Este 29 de octubre los invito a votar a conciencia y a darle un golpe a los clanes de Santander.

Atentamente,

Carlos Parra

Futuro Alcalde de Bucaramanga.