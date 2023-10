PUBLICIDAD POLÍTICA PAGADA

Desde siempre, él y su familia han recibido diferentes ataques no solo por su juventud, sino por su madurez intelectual y experiencia, lo que considera debates sin argumentos de sus detractores políticos. Lo cierto es que, en su experiencia, logró llevar transformación en uno de los municipios más visitados en el oriente colombiano.

¿Cómo fue hacer campaña en un ambiente de tantos ataques y división?

Héctor Mantilla: Yo parto de un principio y es que la política hay que engrandecerla: hay que hacer una política de altura, de propuestas, de controvertir argumentos, de contrastar qué es viable y qué no. Porque hay un virus peligrosísimo que es ese de hablar y hablar con frases llenas de clichés, pero a la hora de gobernar se ven cero resultados. En eso creo y eso demostré en esta campaña: A todos mis adversarios los traté con respeto, así no fuera correspondido. Siempre busqué que los debates giraran en torno a los argumentos y no al dedo acusador desde un pretendido y falso pedestal de superioridad moral. Fue una campaña difícil, pero bonita, hoy y siempre ratifico que mi mayor orgullo es haber nacido en esta tierra, y por eso, puedo mirar a los ojos a los santandereanos y decirles que nos dejamos la piel para convencerlos de que tenemos el mejor proyecto, y que ese proyecto comenzará a hacerse realidad desde el 29 de octubre a las 8 de la noche.

¿Cuál sería el Santander que usted dejaría en 2027 si finalmente es elegido gobernador?

H.M.: En 2027 Santander se moverá por río, por vía férrea, por aire y por tierra. De hecho, repartí por los municipios un periódico con fecha 3 de enero de 2034, para que los santandereanos visualicen como yo un departamento próspero y con grandes invenciones. En 2027, los santandereanos estaremos orgullosos de nuestro departamento porque seremos el centro de desarrollo más importante del oriente colombiano. En 2027, Santander será el departamento mejor educado y con mayor cobertura educativa del país. En 2027, el área metropolitana tendrá un sistema de transporte digno, eficiente y de vanguardia, y no las ‘chichiguas’ que nos han dado como limosnas. En 2027, vamos a tener la confianza de que construimos algo que vale la pena conservar y por lo que vale seguir trabajando, porque esto no se trata de llegar a ocupar la mejor silla o la mejor oficina del Palacio Amarillo: Esto se trata de comenzar un camino de progreso que dure generaciones para el beneficio de todos los santandereanos, no importa si son de Bucaramanga o Barrancabermeja, no importa si son hombres o mujeres, no importa si son azules o rojos, un gobierno es bueno cuando es bueno para todos y el nuestro será un gobierno al servicio de todos los santandereanos.

Si gana el domingo, ¿cuál será su primera decisión?

H.M.: El lunes 1 de enero a las 7:00 am vamos a tener nuestro primer encuentro con todos los secretarios para empezar a implementar acciones puntuales en cada una de las líneas de nuestro plan de gobierno y acto seguido, un consejo de seguridad con todas las fuerzas de seguridad del departamento porque no podemos permitir que esto se nos siga saliendo de las manos. Pero es importante dejar claro que comenzaremos a trabajar desde el mismo 29 de octubre en la estructuración de cada una de esas líneas, en el empalme, en la organización de los equipos y en el planteamiento de indicadores de gestión para que esta sea una administración con método, disciplina y rigor por los resultados.

Hay, además, una cosa, sobre la que quiero hacer énfasis: desde el mismo momento en que gane las elecciones, voy a llamar a todos los candidatos que participaron en esta elección y a todas las fuerzas políticas del departamento, porque todos los grandes logros de la historia han sido colectivos. No se puede avanzar sobre las cenizas del odio y la división, sino sobre el campo fértil de la unidad, la concordia y el respeto. Con los candidatos hemos tenido diferencias, pero espero poder encontrarme con ellos en un acuerdo sobre lo fundamental: sobre el desarrollo del departamento, sobre la seguridad, sobre la movilidad y sobre la garantía de los derechos fundamentales de cada uno de los santandereanos.

¿Cree que va a ganar?

H.M.: Sí, vamos muy bien y trabajaremos hasta el último momento para demostrar que tenemos la mejor propuesta y el mejor plan. Esto se trata de sumar y sumar: ninguna persona sobra y ningún esfuerzo es marginal. Pero, como yo lo veo, esto no se trata de entender la gobernación como un fin, sino como un medio para lograr grandes transformaciones y para eso necesitamos un apoyo grande de los santandereanos: para que esto no se quede en un esfuerzo de cuatro años, sino en el primero de muchos pasos para que construyamos la mejor versión posible de nuestro departamento.

¿En qué consiste su idea de un gran pacto por Santander?

H.M.: Álvaro Gómez Hurtado hablaba de un principio sobre lo fundamental y yo creo que, en un momento en el que el mundo está con guerras, hay que sembrar la semilla del diálogo y la construcción colectiva. Yo tengo serias diferencias con algunos candidatos, pero estoy seguro de que me podré sentar con ellos a hablar de educación, transporte, seguridad o de salud. Tengo diferencias con la manera en que el gobierno ha manejado muchos asuntos del país, pero desde el día uno habrá concordia y respeto con el presidente, para llevar proyectos bien estructurados que signifiquen inversiones grandes en el departamento, porque si a Santander le va bien a Colombia le va bien, así como lo dice nuestro lema: progresa la gente, Santander Avanza.

¿Qué opinión le merece que dos candidatos hayan desestimado su propuesta de un sistema de transporte con tranvías y metro cables en Bucaramanga?

H.M.: Ojalá hubieran ido a un debate para que le dijeran a la gente, mirándola a los ojos, por qué el área metropolitana no merece un sistema de transporte moderno. Porque esto no es algo que esté pasando en Suiza, está pasando en Medellín, donde inauguraron hace poco un tranvía. Está pasando en Bogotá con el Regiotram de occidente y del norte, en fin, está pasando en todo el país y ¿resulta que nosotros, siendo la cuarta economía del país, no podemos pensar en un sistema de transporte del siglo XXI y debemos vivir con un eterno caos de movilidad? Ellos tiran la piedra y esconden la mano. Les gusta mucho las redes sociales, pero a la hora del debate se acobardan y no van, porque saben que no tienen que decir. Pero los santandereanos sabrán escoger entre las propuestas mediocres y conformistas o entre las propuestas ambiciosas y realizables.