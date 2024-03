Motociclista falleció tras chocar contra un poste en San Francisco

El accidente se presentó ayer en la madrugada en la carrera 21 entre calle 15 y 16. Las causas del choque son materia de investigación.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga realizaron la diligencia de levantamiento del cadáver ayer en la mañana en la Clínica La Merced. Allí los familiares de la víctima protagonizaron dolorosas escenas. (Foto: Marco Valencia/VANGUARDIA LIBERAL )

Ya son 44 los motociclistas muertos en lo que va del año en Bucaramanga y el área metropolitana, en accidentes de tránsito. La víctima fatal más reciente fue en joven de 20 años edad, quien ayer en la madrugada se estrelló contra un poste en la carrera 21 entre calles 15 y 16 del barrio San Francisco, en Bucaramanga.

El joven respondía al nombre de Nelson Camilo Parada Gélvez, quien por causas que son materia de investigación colisionó contra el andén y terminó estrellándose de frente contra un poste.

Tras el accidente, varias personas del sector y la Policía auxiliaron al motociclista y lo trasladaron en un vehículo al servicio de urgencias de la Clínica La Merced, a donde ingresó con una grave herida en la cabeza. Pese al esfuerzo de los médicos, a las 4:00 de la mañana Parada Gélvez falleció.

“Recibimos una llamada en la que nos informaron que él estaba en la clínica porque había tenido un accidente. En realidad pensé que no había sido grave, pero de un momento a otro entró en un paro, al ratico nos dijeron que había muerto. Esto es un dolor muy duro, me duele porque ayer estaba con nosotros y ahora ya no está”, indicó un familiar del motociclista fallecido.

El caso fue atendido por funcionarios de la Unidad Móvil del Laboratorio de Criminalística de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, quien elaboró el croquis y posteriormente realizó la diligencia de levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, seccional Bucaramanga.

“Inicialmente los hechos son materia de investigación, porque a primera vista lo que sucedió fue una caída de ocupante en la cual el cuerpo es hallado sobre la vía pública y trasladado a La Merced, donde ingresó con traumas severos y politraumatismos y posteriormente falleció”, explicó Édgar Cordero, alférez de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.