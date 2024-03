Dos jóvenes venezolanos habrían asaltado una casa en Bucaramanga

Confiando en la buena fe de dos jóvenes venezolanos cuyas edades no superan los 20 años, un bumangués decidió entregarles una habitación en arriendo desde el pasado 17 de julio, por un costo de 10 mil diarios. Siete días después los inquilinos no pagaron la deuda y protagonizaron un millonario hurto.

En este lugar se encontraba uno de los dos televisores hurtados por los jóvenes de 19 y 20 años. (Foto: Fotomontaje /VANGUARDIA LIBERAL)

El asalto se registró en un edificio del barrio Diamante 2, de Bucaramanga, a las 8:00 de la noche del lunes.

“Por redes sociales los muchachos publicaron que necesitaban una habitación, yo los contacté y les ofrecí una que tenía disponible. Pactamos el negocio y les entregué llaves. Los primeros cuatro días pagaron normal, pero luego se empezaron a atrasar”, informó Gustavo Adames, el propietario.

Ante el retraso en la obligación, el dueño los esperó varios días, pues según le manifestaron los inquilinos no tenían un trabajo estable y vivían del rebusque en la capital santandereana.

“Ayer (lunes) cuando llegué de trabajar, me encontré con la sorpresa de que no estaban ellos, no había ni la plata, ni dos televisores que tenía, ni unos accesorios y ropa, nada, casi me desocupan el apartamento”, agregó Adames.

De acuerdo con el afectado, el monto de los objetos hurtados ascendería a $3 millones.

La víctima denunció los hechos y dio aviso a la Policía, que de inmediato inició investigaciones para dar con el paradero de los responsables.