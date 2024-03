Otro peatón murió arrollado por un vehículo fantasma en la autopista a Piedecuesta

Un hombre de 50 años de edad murió en un centro médico de Piedecuesta por múltiples lesiones después de ser arrollado por una motocicleta cuyo conductor se dio a la fuga

Preocupación existe entre las autoridades de tránsito de Piedecuesta por la muerte de peatones en la autopista, en la vía nacional, y cuyo conductores responsables de los accidente se dan a la fuga sin auxiliar a las personas que atropellan.

Ya son dos personas que han fallecido en 48 horas por accidente similares en los que atravesaban la autopista y fueron arrollados por vehículos ‘fantasma’ que se dieron a la fuga.

En el más reciente caso la víctima fue un hombre de 50 años de edad que fue identificado como Francisco Manuel Romero Martínez un ciudadano que nació en Montería y falleció en la tarde de este lunes 12 de febrero en el Hospital Internacional de Colombia, HIC.

Sobre las causas del fatal hecho, las autoridades cuentan con poca información. Hay certeza de que una ambulancia los trasladó hasta el HIC después de sufrir un accidente de tránsito.

La Secretaría de Tránsito de Piedecuesta reportó que de acuerdo con la información entregada por testigos, se habría presentado el pasado miércoles 31 de enero, en el sector de la autopista frente al colegio La Normal de esa población.

“El hombre que falleció murió a las 5:20 de la tarde de ayer lunes y solo conocemos que una motocicleta lo arrolló, no hubo más reportes del accidente no se tienen más datos”, señaló un agente de Piedecuesta.

Por ahora, mientras se analizan cámaras de seguridad del sector y aparecen testigos del hecho, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Bucaramanga.

La Secretaría de Tránsito de Piedecuesta también aseguró que se está a la espera de la identificación del peatón que fue arrollado en la madrugada de este domingo 11 de febrero en el sector conocido como Río Hato, en la autopista.

Sin vida en el pavimento se encontraba el cuerpo de un hombre. La víctima vestía un jean azul y una camisa roja, estaba descalzo, por lo que se presume que se trataría de un habitante de vivienda no formal, pero todo está por esclarecer.

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito de Piedecuesta, el reporte se recibió a las 2:15 de la madrugada.

Al llegar a la escena solo se encontró el cuerpo sin vida que había sufrido el aplastamiento del cráneo con exposición de materia.

“Al parecer, al señor lo atropelló un vehículo, pero no tenemos más datos. No tenemos la identidad de la víctima, no contaba con documentos ni tampoco hay datos del carro que lo arrolló porque se dio a la fuga”, indicó un agente de Tránsito de Piedecuesta.

Los agentes se encargaron del levantamiento del cuerpo y el traslado al Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga en el barrio Campo Hermoso donde se espera la identificación del peatón y que aparezcan sus familiares para que lo reclamen y brindarle el sepelio.

Del hecho tampoco hay testigos, pero se analizan algunas cámaras de seguridad del sector para dar con el responsable del siniestro.