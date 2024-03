Nuevos detalles de la desgarradora denuncia de abuso sexual a niña de 5 años

Un nuevo caso de abuso sexual se ha registrado en los últimos días. En esta ocasión, la víctima fue una menor de 5 años, quien fue agredida por otro niño de 7 años mientras se encontraba en el colegio Ciudadela Educativa de Bosa.

Los hechos se dieron en el departamento de Cundinamarca.

Las denuncias de abuso sexual a niños por parte de otros menores de edad en instituciones educativas se ha vuelto un tema recurrente, lo que ha generado una gran preocupación entre los padres de familia. El más reciente caso se registró en el colegio Ciudadela Educativa de Bosa, donde una menor de tan solo 5 años habría sido abusada por un niño de 7 años.

La denuncia

De acuerdo con la mamá, su niña, quien cursa primero de primaria, desde que empezó este año escolar ha sido víctima de matoneo por parte de otro compañero de clases, quien además de pegarle e insultarla, terminó abusando de ella sexualmente, aprovechando los momentos en los que no tenían alguna supervisión de un docente.

“El día lunes 18 yo fui a recoger a mi niña al colegio, ella me manifestó que se había caído y que había caído mal y se enterró su propio zapato en su parte íntima, lo que se me hizo raro y le pedí que me dijera la verdad, pero ella insistió en su versión. El día martes le escribí a la profesora de mi hija y le manifesté mi preocupación por la caída, porque la niña tenía sangre en sus cucos, pero la señora nunca me respondió el mensaje. El día martes en la noche la fui a empijamar, ella estaba todavía con el uniforme y se asustó, me dijo que se había caído otra vez, de la misma forma, y que se pegó en su parte íntima. Esta vez el sangrado era mucho mayor que el del día anterior, como cuando una mujer se desarrolla por primera vez”, relató en medio de su impotencia y tristeza la mamá.

Al ver la gravedad de la situación, la mujer intentó contactarse nuevamente con la maestra de la infante para obtener respuestas, pero esta la ignoró. La mamá tomó la decisión de llevar a su hija a urgencias al centro médico Virrey Solis y fue allí donde, pese a que su niña inicialmente sostuvo que se había caído, terminó contando la terrible verdad.

“Hay un niño en el colegio que me molesta, me pellizca y me pega. Cuando yo le digo a las profesoras me regañan y me dejan encerrada en un salón con ese niño. Él me quita la ropa y me molesta las partes íntimas con un palo que está en el salón”, fueron las palabras desgarradoras de la niña al personal médico.

Según el reporte de los galenos a la mamá, su hija tenía un rasgamiento en su parte genital, confirmando que la menor sí había sido víctima de abuso sexual.

Por el momento, dice la mamá que su hija se encuentra bajo recuperación, pero lo preocupante del asunto es que las autoridades le dijeron que no había mucho qué hacer, ya que el involucrado es otro menor de edad. Como si fuera poco, en Fiscalía no le aceptaron la denuncia y por parte de la institución educativa no le han puesto atención al aberrante caso.

“La maestra se hizo la que no sabía nada, pese a que en una reunión de padres le dije que mi niña era víctima de matoneo. En Fiscalía me dijeron que no me reciben la denuncia porque debo tener un abogado, que si no invierto en un abogado, el caso de mi hija quedará impune”, agregó con la voz entrecortada la progenitora.

Por su parte, la Secretaría de Educación emitió un comunicado indicando que había activado la ruta de atención en este caso, pero de acuerdo con la mamá de la menor esto no fue así.

¿Qué dijo la Secretaría de Educación?

“A través de la Oficina de Convivencia Escolar, en conjunto con la institución educativa, se reporta el caso al sistema de alertas. Se contacta al ICBF para articular la atención y se activa por medio del sector salud código blanco a un estudiante de 7 años relacionado en el relato de la niña. El viernes 22 de marzo se instala una mesa de trabajo en el colegio, a la que se convoca a los acudientes del niño para informales lo referido. A través de la Institución Educativa Distrital se notifica de la situación al ICBF, que ya se encuentra en conocimiento total del caso. La Secretaría de Educación actuó inmediatamente activando la ruta de atención para la niña y el niño relacionados en este caso. La Secretaría de Educación lamenta profundamente esta situación que compromete a una niña y un niño, estudiantes de una Institución Educativa Distrital”, aseguró la entidad.