“Me debatía entre la vida y la muerte”: alcalde de Santa Bárbara de Pinto tras sobrevivir a atentado de sicarios

El mandatario fue atacado cuando socializaba el avance de una obra a la comunidad. Un mes después del ataque contó quien habría contratado al sicario para que lo asesinara.

Hegel Alfonso Garizao, alcalde de Santa Bárbara de Pinto.

Un mes ha pasado desde que Hegel Alfonso Garizao, alcalde de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena, fue atacado por sicarios cuando participaba un evento público en un colegio local. El delincuente le disparó en repetidas ocasiones ante la mirada atónita de los presentes.

El mandatario local recibió cuatro impactos de bala, le dispararon a quemarropa el pasado martes, 5 de marzo. Desde entonces los médicos de la Clínica Porto Azul hicieron todo lo posible por salvarle la vida y aunque no fue fácil, logró sobrevivir. Este lunes, 8 de abril, recibió el alta hospitalaria y contó cómo fue el proceso de recuperación y cómo se encuentra.

“Mi recuperación ha sido exitosa. Duré un mes en cuidados intensivos, donde me debatía entre la vida y la muerte por el atentado que me hicieron, cuatro impactos de bala. Uno de ellos afectó en ese momento el pulmón derecho y otro que me dieron por la boca, que fueron los impactos más graves que recibí”, dijo a Noticias Caracol Hegel Garizao, alcalde de Santa Bárbara de Pinto.

El alcalde Garizao recuerda que el ataque ocurrió en cuestión de segundos después de socializar el avance de una obra, por lo cual generó pánico y confusión en la zona. “Cuando vengo saliendo, yo escucho el grito de mi asesor jurídico porque venía el encapuchado sobre mí, me cogió a quemarropa y, sin intermediar palabra, empezó a dispararme. Me pegó un primer tiro en la boca y yo di vuelta y ahí comenzó a darme tres impactos más”, detalló al citado noticiero.

Hegel Alfonso Garizao es padre de dos menores de edad, asegura que en el momento del ataque solo podía pensaba en ellos y su familia. “Uno piensa de todo, en la familia, en los hijos, porque yo tengo hijos pequeños. Yo tengo un niño con discapacidad y a uno se le pasa cualquier pensamiento por la cabeza en ese momento y uno ya cree que la vida se le va a acabar”.

Captura del sicario

En cuanto al hombre que perpetró el hecho y al verdadero autor intelectual del crimen, el alcalde señala que, en el lugar de lo ocurrido, “la comunidad se conmocionó y la gente cogió al sicario que contrataron para que me hiciera el atentado. Él manifestó que era Ricardo Andrades Martínez de Santa Bárbara de Pinto, un exalcalde; eso no lo digo yo, eso lo dice el sicario. Eso está en investigación en la Fiscalía. Me decía ayer el sargento de la Policía que eso va por muy buen camino”.

Ricardo Andrades, según aseguró Garizao, estaba presente en el lugar del ataque. Presuntamente para no levantar sospechas: “él estaba en la socialización escribiendo, yo si veía que estaba que escribía por teléfono todo el tiempo, pero como uno no se imagina que una persona va a estar planeando la muerte de uno. Yo estaba desapercibido, estaba dedicado a la socialización y salí desprevenido cuando el sicario se me acerca y me dispara”.

El sujeto capturado fue identificado como Franklin Pérez, quien estuvo a punto de ser linchado por la población. Las autoridades hallaron en el celular de este hombre mensajes que sugerían un pago de 1.800.000 pesos por acabar con la vida del alcalde Hegel Garizao Osorio.