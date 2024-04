Mató a un joven por sacar a bailar a su hija en una fiesta de 15 años: lo enviaron a la cárcel

El hombre se mostró bastante afectado por lo que hizo y dijo estar dispuesto a responder por sus actos, señalando en medio del llanto que cualquier castigo que puedan proporcionarle es pequeño para lo que hizo, pues nada justifica el que le haya quitado la vida a una persona.

Marlon de Jesús Díaz Jaraba, señalado de ser presuntamente el homicida del joven Santiago Díazgranados Betín en medio de un acto de intolerancia, ha sido enviado a la cárcel por un juez con funciones de Garantías.

Así lo ha confirmado la Fiscalía General de la Nación, tras precisar que las “labores investigativas adelantadas por un fiscal seccional de Sincelejo fueron suficientes para que un juez dictara medida de aseguramiento intramural en contra de Marlon de Jesús Díaz Jaraba por el delito de homicidio agravado”

La Fiscalía aseguró que el hoy procesado aceptó los cargos endilgados. A la víctima la acuchillaron en el pecho en medio de la fiesta de los 15 años.

El indiciado, asegura el ente acusador, se presentó voluntariamente ante las autoridades esta semana, manifestando en su entrada a la sede de la Fiscalía que “lo hizo en un momento de rabia”.

El hombre se mostró bastante afectado por lo que hizo y dijo estar dispuesto a responder por sus actos, señalando en medio del llanto que cualquier castigo que puedan proporcionarle es pequeño para lo que hizo, pues nada justifica el que le haya quitado la vida a una persona.

“A la familia del joven, que no los conozco, les pido misericordia, que me perdonen. Fue algo que hice en un acto de rabia, en estado de alicoramiento. Fue algo grave, quitarle la vida a alguien. Es algo que ni yo mismo no me perdono. En realidad, no sé qué me pasó en ese momento”, expresó el ahora procesado.